Том Голланд і Зендея зіграли в баскетбол зі школярами (відео)

Знаменитості приєдналися до благодійної ініціативи в рідному місті Зендеї.

26-річна американська акторка Зендея та 27-річний актор Том Голланд несподівано відвідали Окленд, Каліфорнія, щоб пограти в баскетбол зі школярами. Про це повідомляє організація Hoopbus у своєму Instagram.

До зірки "Ейфорії" приєднався її бойфренд і партнер по фільму "Людина-павук", щоб з некомерційною організацією Hoopbus зняти декілька роликів зі школярами в рідному місті Зендеї.

"Навчаємо Тома Голланда, як крутити м'яч", — підписав відео зі "Спайдерменом" Крістон Стейплс — всесвітній чемпіон зі слем-данку (вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз).

Зірка "Ейфорії" також поділилася у соцмережі кількома роликами.

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Том Голланд

Американська акторка обрала для спортивного дня джинсові шорти, кросівки та баскетбольну джерсі.

Зендея

Зокрема Зендея показала мурал, на якому написане імʼя Ангуса Клауда — колеги акторки по серіалу "Ейфорія", який пішов із життя влітку 2023 у віці 25 років.

Фото: Скриншот

Том Голланд та Зендея офіційно підтвердили свої стосунки восени 2021 року після тривалого часу чуток та домислів у мережі. Вони познайомилися на зйомках фільму "Людина-павук" 2017 року.

Нагадаємо, чому Том Голланд та Зендея тримають свої стосунки подалі від уваги громадськості.

Також Фокус писав про зміну іміджу Зендеї, на що її надихнула культова стрижка Дженніфер Еністон.