"Усяким ТрО Барселона": захисник "Азовсталі" заявив, що набив би обличчя Владу Ямі (відео)

Звільнений з полону боєць прокоментував незаконний виїзд чоловіків за кордон та влаштовані там вечірки.

Український військовий та начальник штабу бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що думає про людей, які виїхали з України під час повномасштабної війни з РФ. Своїми думками військовий, звільнений з російського полону після "Азовсталі", поділився в YouTube-проєкті "Розмова".

Богдан Кротевич зазначив, що не засуджує жінок, котрі виїхали за кордон, чи людей, які мали на це законні підстави. Проте його "тригерить" те, що чоловіки незаконно перетинають кордон.

"І вони повернуться. І мене тригерить те, що вони скоріш за все не будуть нести ніколи ніякого покарання. І мене це бісить. Знову ж, питання справедливості. Мене прям просто виводить", — розповідає військовий-лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

"Тавр" зробив особливий акцент на тих, хто ділиться відео з вечірок за кордоном, та пригадав Влада Яму, який наразі перебуває в США.

"Не знаю, як той Влад Яма, десь своєї "вінілою" крутить. От йому я б обличчя набив. От так просто, по-чоловічому. Усіляким "ТрО Барселона". Гуляй, душа", — зазначив військовий.

Богдан "Тавр" Кротевич

Зазначимо, що Влад Яма виїхав з України після 24 лютого 2022 року. На критику українців хореограф не реагує. В описі його сторінки зазначено, що наразі він мешкає в Маямі. Туди ж Яма забрав і свою родину.

Влад Яма з дружиною

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