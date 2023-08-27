"Виїхала з країни": російський продюсер звинуватив Софію Ротару в обмані українців

Російський шоубіз через півтора року від початку повномасштабної війни все ще цікавить життя і доля деяких українських артистів, зокрема тих, хто колись жив і заробляв у РФ.

Російський продюсер Ілля Сагліані звинуватив 76-річну українську співачку Софію Ротару в обмані українців. За його словами, знаменитість давно не живе в Україні, а в соцмережах ділиться архівними фотографіями з Батьківщини. Про це пише російська "Комсомольская правда".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Росіянин стверджує, що зірка сцени скуповує нерухомість закордоном, зокрема в Італії, оскільки вже понад рік там живуть її невістка й онук.

"Ротару зараз дійсно з родиною в Італії. Саме в Італії Ротару купила нерухомість для сім'ї. Нам розповіли, що у Ротару наразі вже немає жодного об'єкта нерухомості за кордоном. А квартира в Москві стоїть закрита. Навряд чи хтось із колег артистки в Москві з патріотичною позицією зв'язуватиметься і допомагатиме їй із продажем житла. Продати його буде проблематично", — сказав Сагліані.

Також у російських ЗМІ "викрили у брехні" Ротару, звинувативши її в тому, що в День незалежності України артистка опублікувала архівне фото з України біля соняшників. Нібито так звикли робити ті зірки, які приховують своє місцезнаходження і намагаються обдурити шанувальників.

Інших "доказів" того, що Софія Ротару з сім'єю виїхала за кордон, у росіян немає.

Раніше Фокус писав, що Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками в День державного прапора.