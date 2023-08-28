Дочка наркоторговця та племінниця гангстера: спливли нові деталі про сім'ю Б'янки Цензорі

Еріс Цензорі був засуджений до смертної кари за вбивство, але після того, як 1984 року в Західній Австралії скасували це покарання, його відправили на довічне ув'язнення. Це не завадило вийти йому на свободу.

Що частіше ймовірна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі з'являється на публіці, то цікавіше її життя навіть для тих, хто не є фанатом її чоловіка. Daily Mail Australia оприлюднив нові деталі про сім'ю цієї дівчини з Мельбурна, і виявилося, що Б'янка — донька мельбурнського гангстера Елії "Лео" Цензорі, який відбував суворе тюремне ув'язнення після того, як його засудили 1982 року за звинуваченням у ввезенні та зберіганні героїну.

Лео — рідний брат Еріса Цензорі, якого називали мельбурнським Аль-Капоне і котрого свого часу засудили до смертної кари в Західній Австралії за вбивство, замінивши потім вирок на довічне ув'язнення після того, як 1984 року в Західній Австралії скасували страту злочинців.

Батько Б'янки — Лео Цензорі Фото: Leo Censori/Instagram

Сімейні війни

За інформацією таблоїду, Еріс, який пізніше змінив ім'я на Тоні Кампана, боровся зі своєю сестрою Еленією Цензорі у Верховному суді Вікторії за право власності на нерухомість у Брансвіку. Еленія в позові описала його як людину, "з якою жарти погані".

Еріса випустили з в'язниці в травні 1994 року. Він шість тижнів пожив у Лео в Мельбурні, перш ніж переїхати до своєї сестри в її будинок у Гейдельберзі.

У 2005 році брати купили дві порожні будівлі на Юніон-стріт у Брансвіку, на північ від центрального ділового району Мельбурна, і Еріс мав намір побудувати інвестиційну нерухомість. Оскільки з правом його отримання дозволу на будівництво виникла плутанина, він передав право власності своїй сестрі, але тільки за умови, що буде створено траст, який зрештою дасть йому змогу зберегти нерухомість.

Лео Цензорі разом зі своїм братом Ерісом Фото: Соцмережi

Пізніше Еленія заявила, що такої довіреності ніколи не існувало, а власність завжди належала їй.

Справа дійшла до суду після того, як Еріс спробував забезпечити дотримання трастової угоди, яку, за його твердженням, було знищено внаслідок пожежі. Він також пробував переконати суд, що сестра не повернула йому орендну плату в розмірі 182 097 доларів, яку вона збирала від його імені протягом багатьох років.

Зі свого боку Еленія подала зустрічний позов, де стверджує, що сплатила всю покупну вартість нерухомості.

"Пані Цензорі стверджує, що наприкінці 2007 року вона уклала угоду з паном Кампаною, відповідно до якої пан Кампана погодився виплачувати їй 8000 доларів на місяць як погашення кредиту, взятого на вулиці Юніон-стріт, 160. Пані Цензорі стверджує, що пан Кампана не здійснював жодних платежів із 6 березня 2014 року та що він заборгував їй суму 816 360,56 доларів США", — йдеться в документах.

Еріс заявив, що у квітні 2014 року він пропонував продати своїй сестрі один із таунхаусів на Юніон-стріт за 550 тисяч доларів, але вона була готова заплатити тільки 280 тисяч. Зрештою він продав другий таунхаус у 2013 році за 675 тисяч доларів.

Суддя Майкл Макдональд після слухання справи зобов'язав Еленію передати право власності на майно, яке наразі оцінюють майже в мільйон доларів, її брату, а також виплатити йому орендну плату в розмірі 182 097 доларів із відсотками.

Раніше Фокус писав, чим сім'я Цензорі схожа на Кардаш'янів і чому в Б'янки не вийшло скопіювати стиль Кім.