Каньє Вест і його дружина шокували італійців непристойною поведінкою серед білого дня (фото)

"Голих" виходів Б'янки Цензорі парі здалося мало, і вони пішли ще далі, влаштувавши на човні щось схоже на любовні втіхи.

46-річний репер Каньє Вест і його 29-річна дружина Б'янка Цензорі, які вже місяць епатують консервативну Італію своїми виходами, примудрилися ще більше підвищити градус напруги, влаштувавши любовні втіхи на човні, на очах у публіки, повідомляє Daily Mail.

У країні дедалі голосніше лунають заклики до влади заарештувати американську пару. І якщо раніше гнів викликала Б'янка, яка практично напівголою ходила вулицями, то тепер "прилетіло" обом. У Венеції пару помітили, коли вони віддавалися явно не спогляданню красот. На фото, що облетіли мережу, репер сидить на задньому сидінні річкового таксі з голим задом, а його так звана дружина поклала голову йому на коліна.

Як розповіли очевидці, перед тим, як сісти в човен, Вест був з голови до п'ят одягнений у повністю чорний ансамбль, а Цензорі одягла плащ до колін, який вона поєднувала з парою тілесних туфель на підборах. Однак, зайшовши на борт, вони обидва зняли свій одяг. Бьянка залишилася в ансамблі тілесного кольору, а репер позбувся штанів, оголивши сідниці.

Коли вони пливли річкою, Цензорі поклала лікті на його коліна, а потім було видно, як він притискав її голову.

Інтернет-критики стверджують, що демонстрація оголеної плоті являє собою "публічну непристойну поведінку". За даними Конституційного суду Італії, за це звинувачення загрожує штраф у розмірі до 309 євро.

"Як ці двоє не заарештовані за непристойну поведінку?", "Публічна непристойність! Збережіть його для усамітнення вашого власного дому", "Італійська влада повинна заарештувати їх за непристойну і огидну поведінку на публіці. Там явно натовп, діти, напевно, бачили", "Що з ними? Можливо, настав час втрутитися поліції?", "Чому італійська урядова поліція або хтось іще не зупинить їх?", "Такий тупий трюк допомагає представити всіх американців як людей з нульовим класом і повагою", "Я б хотів, щоб поліція заарештувала цих двох за їхню неосвічену поведінку. Вони висміюють країну", — пишуть у коментарях.

На думку деяких користувачів, Каньє встановив повний контроль над Б'янкою, і її потрібно рятувати. Допомога не завадила б і самому реперу, додають вони.

"Невже ніхто не бачить, що обом цим людям потрібна допомога? Де сім'я цієї жінки, і напевно у Каньє є люди, які зацікавлені в його благополуччі", "Бідна дівчина. Вона виглядає нещасною", "Ну, вона безумовно не виглядає щасливою", "Як принизливо для тебе. Цій бідній жінці потрібна допомога. Вона виглядає нещасною. Свободу Б'янці!" — обурюються коментатори. Дехто вважає Каньє хворим через настільки відверту поведінку.

Раніше італійці вже вимагали оштрафувати Б'янку за її вульгарне вбрання.

Нагадаємо, Фокус писав, що глава сімейства Цензорі сидів за торгівлю наркотиками, а дядько дружини Веста і зовсім отримав прізвисько мельнбурнський Аль-Капоне.