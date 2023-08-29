Культовий костюм принцеси Леї із "Зоряних воєн" продадуть на аукціоні

Костюм рабині Леї, який є одним із найпопулярніших образів на Комік-конах і Геловінах, продадуть на аукціоні.

У рамках заходу Julien's Auctions і TCM Present буде продано безліч культових костюмів і аксесуарів з відомих фільмів. Про це пише Daily Mail.

Так, з молотка пустять костюм рабині принцеси Леї з "Зоряних воєн", бластер Хана Соло, маску Залізної людини і голову жахливої істоти з "Чужого".

Понад 1400 знакових реквізитів для фільмів і предметів із голлівудських франшиз, включно з "Зоряними війнами", "Марвел", "Зоряним шляхом" і "Чужим", будуть виставлені на аукціон наступного місяця.

Предмети будуть виставлені на продаж у межах заходу Julien's Auctions і TCM Present: Legends: Hollywood and Royalty . Захід пройде в прямому ефірі 6, 7 і 8 вересня як офлайн у Беверлі-Гіллз, так і онлайн.

Серед скарбів — костюм принцеси Леї, який носила Керрі Фішер у фільмі "Зоряні війни: Повернення джедая".

Тим часом у шанувальників Залізної Людини є шанс стати володарем оригінального шолома Mark XLII із "Залізної Людини III", якого грав Роберт Дауні-молодший.

Голова ксеноморфа з фільму "Чужий" теж може прикрасити чиюсь колекцію.

Також на прев'ю були помічені статуї з оригінальної трилогії C-3PO і R2-D2 зі всесвіту "Зоряних воєн".

Для фанатів "Зоряного шляху" там також повно артефактів: яскраво-червона куртка командира Зоряного Флоту Вільяма Шетнера, в якій він зіграв адмірала Джеймса Т. Кірка, фігурки шатлів і модель USS Enterprise NCC-1701 з покриттям з 24-каратного золота.

Ще одним сюрпризом для шанувальників супергероїв стане щита USO Кріса Еванса з фільму "Капітан Америка: Перший месник".

Буде продано вбрання легендарних актрис, зокрема Одрі Хепберн, Елізабет Тейлор, Джуді Гарланд, Грети Гарбо та багатьох інших.

Серед експонатів — рожева сукня з шовкової органзи, яку Одрі носила в класичному фільмі 1961 року "Сніданок у Тіффані".

Сукня була створена другом Гепберн, Юбером де Живанши, і прикрашена аплікаціями з гіпюрового мережива, зі срібними блискітками і переливчастими намистинами.

Є також низка артефактів з фільмів про Гаррі Поттера, зокрема Бузинова паличка Альбуса Дамблдора з фільму "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц", а також палички самого Гаррі Поттера, Рона Візлі і Герміони Грейнджер.

На аукціон також потрапив паспорт Марлона Брандо і стильна золота вінтажна запальничка, що належала Гамфрі Богарту.

І хоч це не зовсім має стосунок до кіно, але фанати принца Гаррі та Меган Маркл зможуть придбати предмети з їхнього весілля, що відбулося 2018 року: це велика сумка та пляшка з водою з монограмою.

Нагадаємо, окрім сукні Одрі Хепберн, на аукціоні буде продано три сукні принцеси Діани. Одна з них ніколи не з'являлася на публіці. Принцеса одягала її на приватну вечірку.