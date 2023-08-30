30 серпня 2023 року: Миронів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна свататися або вінчатися і довго дивитися в дзеркало.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона Кизицького. За переказами, 250 року правитель Антипатр зі слугами увірвався до церкви, де служив Мирон, щоб схопити християн. Мирон захистився за людей, за що Антипатр схопив його і влаштував суд. Після страшних тортур, які Мирон стійко переніс, правитель повелів відвести мученика на допит до імператора. Відчуваючи, що Мирон у всьому його переміг, Антипатр наклав на себе руки. Імператор засудив Мирона до відсікання голови.

Що не можна робити 30 серпня:

свататися або вінчатися;

довго дивитися в дзеркало;

голосно сміятися або кричати.

Народні прикмети та повір'я:

вранці роса і туман — після обіду буде ясно;

усі журавлі полетіли в теплі краї — на Покрови буде холодно;

сонце сідає за хмари — чекайте негоди найближчими днями.

День ангела святкують:

Олексій, Павло, Мирон, Пилип.

Народилися в цей день:

1972 рік — Кемерон Діас, американська топ-модель і акторка ("Маска", "Ангели Чарлі" та ін.).

Також цього дня:

1901 рік — Губерт Сесіл Бут отримує патент на пилосос;

1919 рік — українські війська вибивають червоноармійців із Житомира і звільняють місто;

1919 рік — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом звільняє Київ;

1991 рік — у РРФСР забороняють Комуністичну партію.