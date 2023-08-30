Сара Джессіка Паркер забрала додому кошеня зі зйомок серіалу "І просто так..."

У сиквелі "Сексу у великому місті" Керрі погоджується дати притулок кошеняті та називає його Туфелька, бо він полюбив спати в її взутті.

Сара Джессіка Паркер та її сім'я забрали додому кошеня, яке з'явилося у 8 серії другого сезону серіалу-сиквела "І просто так...". Про це пише Page Six.

У вівторок 58-річна акторка поділилася цією новиною зі своїми підписниками в Instagram, опублікувавши фото кошеняти і заявивши: "Якщо він має знайомий вигляд, то це тому, що так воно і є".

Вона зазначила, що сірого кота назвали не Туфелька, як його назвала Керрі Бредшоу в серіалі, отримавши вихованця від Че Діас.

Сара Джессіка Паркер із Лотосом Фото: Instagram sarahjessicaparker

"Його закадрове ім'я — Лотос", — пояснила Паркер у підписі до каруселі з 10 слайдів, що містить знімки милого улюбленця, який пристосовується до свого нового життя в її будинку в Нью-Йорку.

"Йому та його братам і сестрам дали ботанічні імена, коли їх врятували @cthumanesociety ще зовсім маленькими кошенятами", — розповіла актриса.

Паркер розповіла, що малюк Лотос живе з її сім'єю ще з квітня.

"Він приєднується до Ремі та Сміли, яких ми "всиновили" в травні 2022 року", — додала вона, показавши фото своїх вихованців.

Вихованці Сари Джессіки Паркер Фото: Instagram sarahjessicaparker

Нагадаємо, раніше в сиквел "Сексу у великому місті" повернулася Кім Кеттролл, яка в оригінальному серіалі грала Саманту Джонс.

Її персонаж був настільки популярний, що фанати постійно критикували сиквел за відсутність Саманти.

Вона погодилася на крихітне камео, але знімали його окремо, і вона не з'являлася на знімальному майданчику і не зустрічалася з іншими актрисами. Кім і Сару Джесіку не можна назвати подругами. Актриси всерйоз посварилися і не спілкувалися багато років.