Супермодель Пауліна Порізкова показала справжнє обличчя 58-річної жінки (відео)

За словами Пауліни, вона не хоче лягати під ніж хірурга і стирати свій вік на догоду моді.

Американська супермодель, акторка та письменниця чеського походження Пауліна Порізкова долучилася до когорти тих знаменитих жінок, які пропагують природне і красиве старіння. На своїй сторінці в Instagram вона представила чесний погляд на своє вікове обличчя з макіяжем і без нього.

Модель відверто пишається тим, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

"Це обличчя 58-річної жінки без філерів, ботокса і операцій при хорошому освітленні", — написала Поліна, подякувавши візажисту Івані Токарській за "професійний чудовий макіяж". Та зробила їй макіяж, який підкреслив її красу, а на губи нанесла яскраво-червону помаду.

Далі йдуть кадри, де Порізкова позує без макіяжу.

"Я користувалася лазерами (ультерапією і Морфеусом) і неухильно використовувала spf з двадцяти з невеликим років. Я вирішила нічого не наносити на обличчя, але навіть за допомогою наймодніших кремів і лазерів, які обіцяють відновити деяку кількість колагену, я старію. Іноді мені це подобається. Я відчуваю, що моє обличчя набуло характеру, хоча й втратило свою юнацьку красу. І це здається справедливим компромісом", — зазначає знаменитість.

За словами авторки, хоча в її житті є "кохання, яке вважає мене красивою і говорить мені про це словами і діями щодня", вона вчилася любити і приймати себе ще до того, як закохалася в чоловіка. Зараз Порізкова зустрічається зі сценаристом і продюсером Джеффом Грінштейном. Вони познайомилися в застосунку для знайомств Raya, доступному тільки для підписників.

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Пауліна щаслива у стосунках із Джеффом Грінштейном

Продовжуючи тему про старіння, Пауліна каже, що часто з боку суспільства чує про те, що з віком змінилася в "гірший бік". Однак вона навчилася ігнорувати коментарі та не дозволила їм вдарити по її любові до себе.

"Всередині я теж змінилася. Мені кажуть ті, хто має значення — на краще. Коли я заплющую очі, я ніколи не відчувала себе такою бажаною і красивою. Коли я відкриваю їх, світ ще ніколи не був таким прекрасним, як зараз. Отже, ще один ковток прийняття себе. Можливо, одного разу я зможу просто подивитися і побачити себе так, як бачу інших", — сказала вона.

У жовтні 2022 року, просуваючи свою книжку "Без фільтра: хороше, погане і красиве", Порізкова розповіла WWD про те, як світ іноді може ставитися до старіючих жінок. Супермодель зізналася, що після розлучення зі своїм нині покійним чоловіком Ріком Окасесом вона зіткнулася з тим, через що проходять багато жінок після 50, які вирішили щось різко змінити у своєму усталеному житті:

"Я раптово стала розлученою жінкою, у якої не було кар'єри, не було можливості заробляти гроші, а також мене повністю ігнорувало суспільство загалом, і я подумала, що це не круто, тому що зараз я насправді набагато крутіша, ніж була 20 років тому. Я набагато розумніша. У мене більше терпіння. Я більш інтелектуально допитлива. Я більш щедра. Усе в мені краще. Але в мене є зморшки, і це не робить мене потворною. Я просто подумала, що це несправедливо".

Обкладинки журналів, на яких з'являлася Порізкова

Американка зізналася, що не хоче лягати під ніж, оскільки це б стерло її вік. Єдине її бажання — "мати якомога кращий вигляд, враховуючи обмеження".

Хто така Пауліна Порізкова

Пауліна Порізкова стала популярною в 16 років, коли її подруга, вирішивши спробувати сили у фотографії, відправила знімки в модельне агентство Elite. Позувала їй якраз майбутня зірка. В агентстві звернули увагу не на якість знімків, а на дівчину на них. Уже незабаром у Пауліни був перший серйозний контракт, а через два тижні — і перша обкладинка.

Пік кар'єри красуні припав на 1984 рік, коли вона вперше з'явилася на головній сторінці Sports Illustrated. Потім були Glamour, Cosmopolitan, Harper "s Bazaar, Elle, Vogue, Us, Self, Mademoiselle і Playboy.

Вона увійшла в історію як модель, яка підписала на той час найбільший контракт в історії моди на 6 мільйонів доларів з компанією Estée Lauder. Це сталося 1988 року. Журнал People вніс її до списку 50 найкрасивіших людей на планеті в 1990 і 1992 роках, а видання American Photo назвало її головною моделлю 80-х.

Раніше Фокус писав, що Порізкова знялася для глянцевого журналу в прозорому боді.