51-річна Дженніфер Гарнер показала підтягнуту фігуру під час пробіжки (фото)

Знаменитість веде активний спосіб життя, що дає їй змогу мати чудовий вигляд у 51 рік.

51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер продемонструвала свою підтягнуту і струнку статуру. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість сфотографували під час пробіжки районом Брентвуд, штат Каліфорнія. Колишня дружина Бена Аффлека обрала для пробіжки сірі легінси та чорну майку, яка дала змогу роздивитися її скульптурні руки.

Свій аутфіт мати трьох дітей доповнила синьою кепкою та чорно-фіолетовими кросівками. На руці в акторки був годинник Apple Watch, щоб відстежувати свою активність під час тренування.

Гарнер веде активний спосіб життя і назвала це причиною того, що вона все ще струнка і підтягнута у свої роки.

"Що я роблю вранці, так це тренуюся", — сказала вона під час виступу на шоу Дрю Беррімор у квітні.

Дженніфер наполягала на тому, що "важке кардіо" — це ключ до того, щоб залишатися стрункою і підтягнутою.

Зірка вважає, що щоденні рухи тіла також неймовірно корисні для розуму і духу.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Гарнер помітили без макіяжу і з мокрим волоссям.