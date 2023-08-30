Сара Ештон-Сірілло з'явилася на прем'єрі фільму "20 днів у Маріуполі" в Києві (фоторепортаж)

Першими фільм Пулітцерівського лауреата подивилися Анна Гуляєва, Влад Нікітюк, Катя Тейлор, Сергій Майдуков, Ігор Козловський, Сара Ештон-Сірілло та інші.

У центрі "Кіноспільноти" в столичному Будинку кіно відбулася прем'єра фільму "20 днів у Маріуполі". Ця картина зображує облогу міста від самого початку повномасштабного російського вторгнення. 31 серпня стрічка виходить в обмежений прокат — подивитися її можна лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу (у більшості кінотеатрів лише протягом першого вікенду).

Творча група фільму "20 днів у Маріуполі": Євген Малолетка, фотограф; Мстислав Чернов, режисер; Василина Степаненко, продюсерка

Гостями прем'єрного показу стали актори Ганна Гуляєва і Влад Нікітюк, кураторка Катя Тейлор, ілюстратор Сергій Майдуков, письменник Ігор Козловський, спікерка Сил Територіальної оборони України Сара Ештон-Сірілло, аташе з культури в посольстві Литви в Україні Томаш Івана, ресторатор Саша Жиляєв.

Сара Ештон-Сірілло. Спікер Сил ТРО України Фото: Настя Теликова

Після показу відбулося обговорення з членами творчої групи: режисером Мстиславом Черновим, фотографом Євгеном Малоліткою та продюсеркою Василиною Степаненко — членами команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в обложеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в умовах оточення міста та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи злочинів агресора.

Катя Тейлор. Куратор проекту

За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою журналістикою. Мстислав Чернов та Євген Малолітка стали лауреатами міжнародних нагород, зокрема Deutsche Welle Freedom of Speech Award (Німеччина), Knight International Journalism Awards (США), Biagio Agnes Award (Італія), Bayeux Calvados-Normandy Award (Франція), а також премій імені Георгія Гонгадзе та Премії "Української правди".

Влад Нікітюк, актор; Анна Гуляєва, актриса

Уперше картина вийшла у світ на "Санденсі" — одному з головних фестивалів незалежного кіно в США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка отримала приз глядацьких симпатій.

Аташе з питань культури в посольстві Литви в Україні Томаш Іванаускас (ліворуч)

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг і нагороду "Сертифікована свіжість", яку присуджують фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb — 8,5, на Metacritic — 83 бали з позначкою Must See.

Катя Тейлор, куратор і Саша Жиляєв ресторатор

Los Angeles Times зазначили, що картина "приковує увагу", The Hollywood Reporter порівняли її з "ударом під дихання", а Harper's Bazaar написали, що "подивитися фільм Чернова — людський обов'язок кожного". Українське видання NV назвало фільм "світлом проти темряви в інформаційній битві", а Лірум зазначило, що це — "безумовно, журналістський подвиг".

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Черепашки-ніндзя".