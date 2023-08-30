Спадкоємний принц Данії став хрещеним батьком свого троюрідного брата

Батьки маленького принца Густава довгий час боролися за право одружитися, а сам він з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Члени королівської сім'ї Данії святкують хрещення принца Густава, який народився від сурогатної матері після того, як його батьки боролися з правилом, яке не дозволяло їм одружуватися протягом 19 років. 17-річний принц Крістіан, спадкоємець престолу, став одним із шести хрещених батьків. Про це пише Daily Mail.

Принц Крістіан став хрещеним батьком свого троюрідного брата — новонародженого принца Густава Альбрехта Сайн-Вітгенштейн-Берлебурга.

Батьки малюка Густава, названого на честь батька, — принц Густав, племінник королеви Маргрете, і принцеса Данська Карина.

І Густаву-старшому, і його дружині вже по 54 роки, але шлюб вони уклали тільки минулого року. Разом вони понад 20 років і весь цей час боролися за право одружитися.

Малюк Густав із батьками та хрещеними

Вони боролися із суворим правилом успадкування, встановленим дідусем принца в 1930-х роках, яке не давало їм змоги зв'язати себе узами шлюбу.

Принц Густавом Альбрехт був нацистом, і він склав заповіт, який забороняє родичам успадковувати сімейне майно, якщо вони одружаться з кимось непротестантського, неблагородного або неарійського походження.

Він був офіцером німецької армії і 1944 року зник безвісти під час битви під Оршею в Білорусі. Ніхто не домагався офіційного визнання його смерті доти, доки 1969 року не народився Густав.

Батько Густава, принц Річард, зміг успадкувати майно, тому що його дружина, принцеса Данська Бенедикта, відповідала суворим і контролюючим критеріям, зазначеним у заповіті.

Однак наречена Густава, Каріна Аксельссон, американська письменниця, найвідоміша завдяки детективному серіалу для підлітків "Модель під прикриттям", має шведське та мексиканське походження, а відтак не відповідала критеріям покійного діда-нациста.

Принц Густав із батьками Фото: Instagram detdanskekongehus

До зустрічі з Кариною на званому обіді Густав був заручений з Ельвірою Пасте де Рошфор, яка походила з аристократичної французької родини. Однак їхнє весілля було скасовано всього за два місяці до весілля.

Після смерті принца Річарда 2017 року Густаву довелося зіткнутися з судовою тяганиною, оскільки його двоюрідний дядько принц Людвіг-Фердинанд стверджував, що він має отримати сімейні статки.

2020 року німецькі суди вирішили, що Густав виконав умови заповіту і може успадкувати замок Берлебург, де він і його дружина одружилися на очах у 80 гостей, включно з принцом Фредеріком і принцесою Мері.

Тож щаслива пара після весілля скористалася послугами сурогатної матері в США і малюк Густав з'явився на світ.

17-річний Крістіан, син кронпринца Фредеріка і кронпринцеси Мері, є одним із шести хрещених батьків малюка.

Карина, яка виросла в Каліфорнії, розповідала, що її власний досвід спілкування з монархією надихнув її на написання серії Royal Rebel, в якій розповідається про вигадану принцесу-підлітка.

"Я також хотіла зруйнувати ідею про те, що принцеси можуть робити і мати все, що хочуть. Насправді, в рамках правлячої монархії життя може бути привілейованим, але воно сильно відрізняється від того, що люди собі уявляють", — розповідала Карина, яка полюбила письменницьку справу з юних років, зачитуючись романами Беатрікс Поттер.

Вона також працювала моделлю, зокрема знімалася для Vogue, Elle і Armani, і саме завдяки цьому потрапила в Європу, де і познайомилася з принцом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про принців і принцес, які після своїх батьків і бабусь із дідусями займуть престоли європейських королівств.