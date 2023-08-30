Гвінет Пелтроу без макіяжу вирушила на сімейну вечерю (фото)

Зірка екрану зʼявилася на публіці із 17-річним сином та чоловіком.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу без макіяжу відправилася на вечерю з родиною в Беверлі-Гіллз. Про це пише Page Six.

Колишня дівчина Бреда Пітта продемонструвала своє сиве волосся та обличчя без макіяжу, коли вона обідала в ресторані Mr. Chow. Пелтроу одягла чорний топ із глибоким декольте та білі штани в поєднанні з тонким чорним поясом.

На ногах акторки були білі кросівки. Свій аутфіт вона доповнила лаконічним намистом-ланцюжком.

Мати двох дітей прибула разом зі своїм 17-річним сином Мозесом і чоловіком Бредом Фелчаком. Мозес, якого акторка виховує з колишнім чоловіком Крісом Мартіном, одягнув білу футболку з чорними штанами та червоними кросівками Adidas.

Гвінет також виховує 19-річну доньку Епл від соліста Coldplay, але її не було на сімейній вечері.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Знаменитість з'явилася на публіці через місяць після того, як вона розповіла британському Vogue, що "приймає" старіння.

"Як жінки, ми хочемо бути здоровими, ми хочемо старіти. Ця ідея про те, що ми повинні бути заморожені в часі, така дивна", – вважає вона.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу з донькою показали, які чоботи обрати восени 2023 року.

Також Фокус писав про іншу появу Гвінет Пелтроу на публіці із 17-річним сином.