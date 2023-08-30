Молодша дочка королеви Іспанії Летиції вирушила на навчання в "Хіпі Гоґвордс"

16-річна принцеса Софія навчатиметься в престижному навчальному закладі в Уельсі, який обожнюють багаті, знамениті та з титулами.

16-річна принцеса Софія Іспанська, молодша дочка королеви Летиції та короля Іспанії Філіпа, поїхала на навчання в навчальний заклад, який прозвали "Гіппі Гоґвордс" за його атмосферу і розташування. Про це пише Daily Mail.

Інфанта Софія з Іспанії виглядала схвильованою початком нового навчального року, коли вона здійснювала поїздку територією "Хіппі Хогвартса" хіпі на фотографіях, опублікованих учора.

Принцеса Софія Іспанська в "Хіпі Гоґвордсі" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Принцеса Софія Іспанська в "Хіпі Гоґвордсі" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Молодша дочка короля Філіпа і королеви Летиції в 16 років покинула свою резиденцію в "Павільйоні принца" біля палацу Сарсуела, щоб вступити до школи в Атлантичному коледжі UWC у валлійському графстві Вейл-оф-Гламорган.

Школу часто називають "Хіпі Гоґвортсом" завдяки прогресивному підходу до освіти та мальовничій обстановці замку.

На знімках, опублікованих офіційним палацом, Софія посміхалася, прогулюючись територією школи у своїй картатій сорочці, чорному топі та вільних штанах.

Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Принцеса Софія Іспанська в "Хіпі Гоґвордсі" Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Софія піде слідами своєї сестри і ходитиме в той самий навчальний заклад, який відвідувала її сестра. Оскільки в травні принцеса Леонор закінчила Міжнародний бакалаврат Атлантичного коледжу UWC.

UWC Atlantic College, заснований німецьким педагогом Куртом Ханом, розташований у замку Святого Доната XII століття на південному узбережжі Великої Британії. Він вважав, що його підхід до освіти учнів віком 16-19 років може призвести до швидшого розв'язання міжнародних конфліктів. Цієї ідеї досі дотримується істеблішмент, метою якого є "сприяння взаєморозумінню".

Плата за дворічний курс навчання становить 67 000 фунтів стерлінгів, пропоновані курси включають тайцзи, теорію пізнання і тибетську літературу.

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд розповідав раніше, що членів королівських сімей ця школа приваблює своїм простим і сучасним підходом до навчання.

"Можливо, члени королівської сім'ї, які часто відвідують Атлантичний коледж UWC, вважають, що він перебуває поза увагою, тож вони можуть вести якомога нормальніший спосіб життя, або, можливо, це пов'язано з сучасним мисленням, яке демонструє коледж, а не зі старими традиціями", — зауважив Гарролд.

Хіпі Гоґвордс у Вельсі

Король і королева Йорданії вважаються в школі нинішніми співпрезидентами і там заохочує міжнародну співпрацю учнів будь-якого походження.

У "Хіпі Гоґвордсі" свого часу вчилися:

Король Віллем-Олександр, король Нідерландів, відвідував коледж із 1983 до 1985 року й здобув ступінь міжнародного бакалавра, перш ніж пройти військову службу і з 1987 року продовжити вивчення історії в Лейденському університеті.

Принцеса Бельгії Єлизавета, 19 років, дочка короля Філіпа і королеви Матильди, вступила до коледжу у 2018 році, але їй довелося скоротити час навчання в коледжі через пандемію Covid-19, і вона продовжила навчання онлайн із дому.

Принцеса Йорданії Рая, дочка короля Йорданії Хусейна Хусейна і королеви Нур, також відвідувала інститут, будучи підлітком, а потім вивчала японську мову на бакалавраті в Единбурзькому університеті.

Цікаво, але в "Хіпі Гоґвордсі" існує кілька правил. Учням не рекомендується демонструвати своє багатство за допомогою дорогих гаджетів. І навіть королівські персони не отримують жодного особливого поводження.

Їм також доведеться звикнути до "мокрого одягу" через вологу уельську погоду.

У замку Святого Доната є власна набережна, ліс, сільгоспугіддя і долина.

Атлантичний коледж розташований недалеко від міста Ллантуїт-Мейджор на узбережжі Південного Уельсу, з видом на Брістольський канал. Замок був постійно заселений з моменту його побудови.

На великій території також розташовані церква Св. Доната XII століття та історичні терасові сади.

Замок Святого Доната — головна будівля коледжу, в якій розташовані Велика зала Тюдорів, готична їдальня, зала Брейденсток, яку використовують для зібрань і вистав, а також велика бібліотека, що налічує 25 000 книг.

Учні школи проживають у восьми спеціально побудованих пансіонах, у кожному з яких розміщується приблизно 48 учнів.

Хіпі Гоґвордс у Вельсі

Сучасні гуртожитки названі на честь стародавніх валлійських королівств або благодійників коледжу: Пентті Курі, Морганнуга, Поуїса, Вітакера, Гвінеда, Тайса і Санлі.

Учні чоловічої та жіночої статі розташовуються в окремих коридорах, в одній кімнаті живуть четверо учнів одного курсу, кожен з яких різної національності.

Під час перебування в школі підлітки перебувають під опікою вихователів, які живуть у сусідніх кампусах і проводять багато часу, спілкуючись і підтримуючи учнів.

Уроки в UWC починаються о 8 ранку і закінчуються до обіду.

Дворічна дипломна програма складається з двох частин: навчальна програма Дипломної програми Міжнародного бакалаврату (IBDP) і програма експериментального навчання, яка фокусується на ключових аспектах "миру, сталого майбутнього та студентської ініціативи".

Основні основи школи включають біологію, хімію, економіку, англійську літературу, географію, історію, математику та фізику.

Тим часом, існує також широкий вибір факультативних курсів, включно з технологіями дизайну, образотворчим мистецтвом, кіноекономікою, музикою та глобальною політикою та іншими.

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