Будинок, де помер Альфред Гічкок, купив медіамагнат із Нідерландів

Будинок 1940-х років у Лос-Анджелесі продали за 8,8 мільйона, що значно вище за запитувану ціну.

Будинок, що належав легендарному режисерові Альфреду Гічкоку в Бель-Ейр, Лос-Анджелес, був проданий нідерландському медіамагнату Рейнауту Орлемансу, засновнику телевізійної продюсерської компанії Eyeworks. Про це пише Robb Report.

Коли 1939 року англійський режисер Альфред Гічкок переїхав до Лос-Анджелеса, щоб підкорити Голлівуд (наступного року він зняв "Ребекку", що принесла йому першу з п'яти номінацій на "Оскара"), він, його дружина Альма та донька Пет спершу винайняли оселю на бульварі Вілшир.

Кілька років по тому, після придбання ділянки площею 200 акрів недалеко від Скоттс-Веллі в горах Санта-Крус, сім'я влаштувалася в Лос-Анджелесі, придбавши будинок в англійському сільському стилі прямо від входу в Вест-Гейт у престижному районі Бель-Ейр.

Будинок у Бель-Ейрі, де режисер "Психо" жив до своєї смерті у віці 80 років у 1980 році, було виставлено на продаж на початку цього року за 8,25 мільйона доларів і зрештою продано за 8,8 мільйона доларів.

Податкові звіти показують, що будинок тривалий час належав місцевому бізнесменові, який заробив статки на лісозаготівлях і будівельній галузі, а покупцем вказано іноземну юридичну одиницю, пов'язану з голландським медіа-магнатом Рейнаутом Орлемансом.

Фото: Deluxe Estate

Будинок Гічкока в Голлівуді Фото: Deluxe Estate

Колишній притулок Гічкока, спочатку створений Карлтоном Берджессом, який також спроектував і побудував будинок Джека Бенні в Беверлі-Гіллз, було ретельно відремонтовано і розширено в 1983 році. Прихований за густою стіною дерев і рослинності затишний будинок може похвалитися двома спальнями і п'ятьма ванними кімнатами.

За входом з фонтаном у вітальні є великий камін і склепінчасті стелі з дерев'яними балками; їдальня виходить вікнами на квітучі сади; а кухня-їдальня прикрашена плиткою, розписаною вручну, і стільницями з синього бразильського граніту. Є дві просторі спальні: одна для гостей з ванною з білого мармуру, а інша для домовласника з подвійною гардеробною та ванною.

На території є гараж на три машини та парковка.

Якщо судити з їхніх колишніх будинків у Лос-Анджелесі, новий власник будинку Орлеманс і його дружина Даніель, найімовірніше, зроблять масштабну реконструкцію маєтку. Раніше пара володіла вражаючим особняком Bel Air площею 33 000 квадратних футів, який вони продали 2021 року за 70 мільйонів доларів The Weeknd, який використовував будинок як знімальний майданчик для серіалу "Ідол".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джонні Депп взяв кредит на 10 мільйонів доларів, щоб відремонтувати свій голлівудський замок.