31 серпня 2023 року: мучеників Флора і Лавра — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна мати справу з кіньми та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, що жили у Візантії в II столітті, працювали каменетесами, але всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися. Колись за допомогою молитов вони змогли зцілити чоловіка, якому кам'яний осколок пошкодив око. Невдовзі братів було засуджено до страшної смерті через їхню віру в Христа.

Що не можна робити 31 серпня:

мати справу з кіньми;

сваритися;

мити вікна.

Народні прикмети та повір'я:

коні фиркають і перебирають ногами — погода погіршиться;

зоря темно-червоного кольору — до вітряної та мокрої погоди;

хмари пливуть низько — скоро буде негода.

День ангела святкують:

Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Євген, Еміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Також цього дня:

1898 рік — офіційне відкриття Київського політехнічного інституту;

1907 рік — створено Антанту;

1919 рік — УГА та армія УНР звільнили Київ від більшовиків;

1995 рік — на навколоземну орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник Січ-1.