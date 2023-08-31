31 серпня 2023 року: мучеників Флора і Лавра — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна мати справу з кіньми та сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, що жили у Візантії в II столітті, працювали каменетесами, але всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися. Колись за допомогою молитов вони змогли зцілити чоловіка, якому кам'яний осколок пошкодив око. Невдовзі братів було засуджено до страшної смерті через їхню віру в Христа.
Що не можна робити 31 серпня:
- мати справу з кіньми;
- сваритися;
- мити вікна.
Народні прикмети та повір'я:
- коні фиркають і перебирають ногами — погода погіршиться;
- зоря темно-червоного кольору — до вітряної та мокрої погоди;
- хмари пливуть низько — скоро буде негода.
День ангела святкують:
Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Євген, Еміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.
Також цього дня:
1898 рік — офіційне відкриття Київського політехнічного інституту;
1907 рік — створено Антанту;
1919 рік — УГА та армія УНР звільнили Київ від більшовиків;
1995 рік — на навколоземну орбіту запустили перший український науково-дослідний супутник Січ-1.