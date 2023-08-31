Сем Асгарі відписався від Брітні Спірс в Instagram (фото)

Зіркова пара розлучається після 14 місяців шлюбу.

29-річний ірано-американський актор та фітнес-тренер Сем Асгарі перестав стежити за Брітні Спірс в Instagram після того, як на початку серпня 2023 року подав на розлучення після 14 місяців шлюбу.

З тих пір, як з'явилася новина про їхній розрив, у публічному просторі була низка неприємних звинувачень, зокрема Сем звинуватив Брітні в зраді.

Наразі в Instagram 41-річна американська співачка підписана на свого поки офіційного чоловіка, проте він уже відписався від неї.

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Сем Асгарі відписався від Брітні Спірс Фото: Скриншот Брітні Спірс ще підписана на Сема Асгарі Фото: Скриншот

Фітнес-тренер продовжував слідкувати за Брітні в Instagram до середи, 30 серпня 2023 року.

Артистка, судячи з усього, не була збентежена розвитком подій, опублікувавши в Instagram чергове танцювальне відео.

Брітні Спірс

Зіркова пара одружилася влітку 2022 року. Перед цим співачка пережила викидень та 13-річне "рабство" свого батька Джеймі Спірса, який повністю контролював доньку.

Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, Сем Асгарі міг співпрацювати з батьком колишньої коханої.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Брітні Спірс.