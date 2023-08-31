Генрі Кавілл зніметься в римейку культового фільму "Горець"

Зірка Супермена Генрі Кавілл зіграє головну роль у перезапуску класичного "Горця" 1986 року про безсмертного, який бореться за виживання з іншими безсмертними воїнами.

Зірка "Супермена" і "Відьмака", британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль у перезапуску "Горця", оскільки культова франшиза повертається на екрани. Про це пише Daily Mail.

Чутки про римейк оригінального фільму ходили ще 2008 року, і режисер Чад Стахелскі, який зняв "Джона Віка", підтвердив, що фільм все ще перебуває в роботі і може стати початком великої франшизи.

Виступаючи в подкасті Happy Sad у понеділок, він сказав, що новий фільм вийде і Генрі Кавілл виконає в ньому головну роль.

Говорячи про майбутній фільм, він сказав: "Я думаю, що зараз у нас є кілька дуже хороших ідей. Фокус у тому, що якщо у вас є слоган: "Залишиться тільки один", ви просто не зможете вбити всіх із першого разу".

Франшиза "Горець" розпочалася 1986 року з фантастичного фільму з Крістофером Ламбертом у головній ролі, а потім продовжилася ще кількома фільмами і хітовим серіалом, у якому головну роль виконав Едріан Пол.

Трейлер фільму "Горець"

Знаменитий серіал "Горець" тривав з 1992 до 1998 року і розповідав історію безсмертного воїна Дункана Маклауда, якому доводилося жити в сучасному суспільстві, приховуючи свою справжню природу і борючись з іншими Безсмертними.

Загалом на його основі, серед іншого, з'явилися чотири фільми, два ігрові телесеріали і серія оригінальних романів.

Заставка серіалу "Горець"

Чутки про римейк ходили вже давно, і 2016 року до нього приєднався Чад, який також є режисером бойовика-трилера "Джон Вік".

З 2021 року оновлень про розвиток франшизи було мало, проте тепер Чад підтвердив, що вони збираються зробити з "Горця" "епічне шоу" з крутими персонажами.

"Я просто думаю, що це дуже багата міфологія. Коли ти можеш вибрати будь-який період часу, будь-яку національність, будь-яку культуру, будь-який тип людини і зробити її безсмертною, а потім вона битиметься і житиме під тягарем безсмертя... для мене це до біса круто", — зізнався режисер, зазначивши, що це масштабний проєкт і йому б не хотілося стати тим хлопцем, який "все зіпсує".

У жовтні минулого року Генрі оголосив, що йде зі своєї головної ролі в іншій фантастичній франшизі: "Відьмак" від Netflix, де його замінить Ліам Гемсворт.

постер серіалу "Відьмак" Фото: Netflix

Менш ніж за місяць після виходу в ефір останніх серій серіалу з Генрі, Марк Джобст розповів, що, на його думку, повна втома і його невблаганна трудова етика можуть бути причиною того, що він покинув серіал.

40-річний актор зіграв Геральта з Рівії в перших трьох сезонах популярного серіалу Netflix, заснованого на улюбленій серії книг польського письменника Анджея Сапковського.

Також він грав Супермена у фільмі "Людина зі сталі" 2013 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генрі Кавілл міг зіграти Джеймса Бонда, але тоді він був занадто молодим і роль отримав Деніел Крейг. А тепер, коли підбирають нового актора для бондіани, Кавілл уже занадто старий.