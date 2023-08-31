Рассел Кроу хоче купити один із найстаріших пабів Сіднея

Паб під назвою "Шекспір" існує з 1879 року і актор хоче зберегти його "приголомшливу атмосферу".

Рассел Кроу збирається купити один із найстаріших пабів Сіднея і зберегти його унікальну атмосферу. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Гладіатор" зацікавився купівлею одного з останніх класичних кутових сіднейських пабів. Він розповідав, що буквально закохався в нього ще багато років тому. І тепер провів довгі переговори з власницею Маргарет Харгрівз і трьома її дочками.

Лауреат премії "Оскар" попросив усіх членів сім'ї власниці бути присутніми, щоб він міг зробити найпереконливішу пропозицію щодо купівлі, вартість якої оцінюють у понад 12 мільйонів доларів.

Паб "Шекспір" у Сіднеї Фото: Booking

Крім пабу, який розташований на першому поверсі, у будівлі також є невеликий готель і приватні кабінети.

Один свідок описав реакцію завсідників на появу Кроу: "Вони просто відступили і сказали: "Якого біса?". Тож можна сказати, що поява актора викликала фурор.

"Шекспір", або "Шейки", як ласкаво називають паб, є одним із найвідоміших у Сіднеї та вперше відчинив свої двері 1879 року.

Паб "Шекспір" у Сіднеї Фото: Booking

Він розташований приблизно за 300 метрів від центрального залізничного вокзалу, по дорозі до Сіднейського стадіону для гри в крикет і стадіону "Альянц".

Завдяки такій позиції "Шекспір" довгий час був улюбленим місцем для прихильників Південного Сіднея, клубу ліги регбі, який належить Кроу, а також команди Сідней Суонс з АФЛ.

У різний час його відвідували такі зірки, як Мел Гібсон, Джеффрі Раш, Роуз Бірн, а також зірки спорту, поліцейські і навіть гангстери.

Паб розташований навпроти одного з найвідоміших житлових будинків Сіднея, маєтку Норткотт, або, як його частіше називають, "Вежі самогубців".

1990 року параноїдальний шизофренік Пол Ентоні Еверс застрелив п'ятьох людей із помпової рушниці 12-го калібру під час заворушень на іншому боці вулиці.

Нинішня власниця пабу, Маргарет Гаргрівс, володіла ним протягом 45 років. Багато років вона жила нагорі з чоловіком і доньками.

У перший день володіння пабом вона заробила 69 доларів.

Нагадаємо, раніше Рассел Кроу заговорив про завершення кар'єри. Актор заявив, що ще не знає, чим хотів би зайнятися, але, якщо він купить паб, то у нього точно з'являться цікаві плани на майбутнє.