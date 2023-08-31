Борис Джонсон приміряв вишиванку від українського бренду з картою на серці (фото, відео)

Серед інших відомих клієнтів бренду Damirli, який створив вишиванку для британського політика, — президент України Володимир Зеленський і боксер Олександр Усик.

59-річний експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно заявив про підтримку нашої країни, через півтора року війни продовжує бути поруч. У мережу потрапив знімок, де він позує у вишиванці з вишитим біля серця орнаментом у формі карти України в синьо-жовтих кольорах. Вишиванку для нього створив український бренд чоловічого одягу Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової. Відповідне фото Джонсона у вишиванці розміщене на сторінці лейблу та в особистому акаунті Гасанової.

Борис Джонсон у вишиванці від Damirli Фото: 𝐷𝑎𝑚𝑖𝑟𝑙𝑖/instagram

Тут же можна побачити і процес створення повністю білої лляної сорочки з вишитими на рукавах і комірі візерунками.

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Раніше у вишиванці бренду з'явився президент України Володимир Зеленський. Сорочка кольору хакі, прикрашена українським орнаментом тризубом, вишитим біля серця, була на ньому під час його промови з нагоди Дня Незалежності.

Полюбляє вироби бренду і боксер Олександр Усик. На пресконференції перед боєм із британцем Даніелем Дюбуа український спортсмен був у розкішному комплекті від Damirli.

Раніше Фокус писав, що перша леді України Олена Зеленська з'явилася в Культурному центрі при Посольстві України в Ізраїлі у вишиванці від українського бренду вишиванок Gaptuvalnya.