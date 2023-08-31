Ріта Ора показала три ефектні образи на Венеційському кінофестивалі (фото)

Ріта із задоволенням демонструвала своє вбрання і приймала модельні пози перед камерами папараці.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала три ефектні образи на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість мала неймовірний вигляд у напівпрозорій сріблястій сукні без бретелей, яку доповнила відповідними босоніжками на підборах. У руках співачка тримала срібний клатч, всипаний дорогоцінним камінням. Як аксесуари Ора вибрала сережки і кілька каблучок з діамантами.

Також її помітили, коли вона пливла на човні, в яскраво-червоній сукні з величезним шлейфом і чорним мереживом на руках і грудях. Крім того, спереду на талії був величезний акцентний бант. Ця сукня від Moschino була настільки великою, що її стилісту довелося допомогти їй сісти на катер. До цього образу зірка підібрала масивні сережки та чорні сонцезахисні окуляри.

Зберігаючи невимушеність, принаймні у світі Ріти, вона завершила серію образів сміливим вбранням, одягнувши чорний укорочений топ на бретельках у сітку і шкіряні штани з високою талією від Zadig & Voltaire. Цього разу Ора доповнила ансамбль масивними браслетами і товстим намистом-ланцюжком, а також шкіряною курткою і чорними сонцезахисними окулярами. Її туфлі з відкритим носком, здавалося, розчинилися в штанах.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що в перший день Венеціанського кінофестивалю Ріта Ора з'явилася в прозорому комбінезоні і величезній білій шубі.