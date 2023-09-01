Памела Андерсон стала обличчям нової реклами штучних діамантів Pandora (фото)

Ювелірний дім представив колекцію із золота і срібла з діамантами, які були створені штучно в лабораторії.

55-річна американська акторка і модель Памела Андерсон уклала новий модельний контракт з Pandora, демонструючи свою природну красу і три нові колекції діамантів, створених у лабораторії. Про це повідомив ювелірний дім, опублікувавши фото із зіркою і відеоролик.

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Колишня зірка "Рятувальників Малібу" сяє, позуючи на знімках у білому штанному костюмі та кремовій шовковій блузці, з ледь помітним макіяжем.

"Одного разу в житті ніколи не буває достатньо", — каже Андерсон, демонструючи свої блискучі прикраси в рекламі, в якій, серед інших, беруть участь креативний директор Vogue Грейс Коддінгтон і модель Прешес Лі.

Кампанія Pandora "Діаманти для всіх" була створена, щоб підкреслити, що жінкам не потрібно берегти прикраси з діамантами для особливих випадків.

У рекламі вона демонструє кілька браслетів (1550 доларів США) з жовтого і білого золота, а також чотири каблучки з діамантами, зокрема каблучку з крученого золота (1650 доларів США), яка пасує до її браслетів.

"Мені подобається той факт, що це вирощені в лабораторії діаманти, і знаючи, що прикраси виготовлені з переробленого срібла і золота, я почуваюся добре, носячи їх, — сказала Андерсон у своїй заяві. — Насправді це більш радикальний і гламурний крок".

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон показала свої веснянки на знімку без макіяжу.