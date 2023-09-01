Адам Драйвер у костюмі від Prada з'явився на Венеційському кінофестивалі

Актор бере участь у просуванні фільму "Феррарі", який був знятий незалежною компанією.

39-річний американський актор Адам Драйвер, найвідоміший завдяки своїй ролі в комедійному серіалі Ліни Даньом "Дівчата" і фільмі "Дім Гуччі", з'явився на 80-му щорічному Венеціанському кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

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Актор мав елегантний вигляд у класичному чорному костюмі від Prada, білій сорочці та краватці-метелику. Дворазовий номінант на премію "Оскар" був у гарному настрої та посміхався перед камерами.

Адам Драйвер Фото: Getty Images

Його поява сталася після того, як він продемонстрував солідарність зі страйкарями SAG-AFRA на тлі протестів, які вплинули на кінофестиваль цього року.

Адам просуває свій фільм "Феррарі", який був знятий незалежною компанією Neon, а не студією, тому актори (і сценаристи) фільму можуть бути присутніми, не порушуючи страйків. У біографічному фільмі Майкла Манна "Феррарі" Драйвер замінив Г'ю Джекмана, який від самого початку був обраний виконавцем головної ролі у фільмі. У кінокартині 38-річний Драйвер зіграв 59-річного Енцо Феррарі під час його сімейної кризи і загрози банкрутства.

Нагадаємо, Венеціанський кінофестиваль знаменує собою початок сезону нагород і регулярно висуває головних фаворитів на "Оскар". Вісім з 11 останніх нагород "Оскара" за найкращу режисуру дісталися фільмам, які дебютували у Венеції. Кінозірки та режисери традиційно люблять їздити в місто-лагуну для показу своїх фільмів. Однак цього року вже не вистачає голлівудського блиску, оскільки страйк заважає багатьом зіркам просувати свої роботи.

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