1 вересня 2023 року: Симеона Стовпника — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна подорожувати та підмітати підлогу.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився після довгих молитов його матері, яка присягнулася віддати дитину на служіння Господу. В юності Симеон залишився сиротою, а потім побачив видіння, після якого пішов у монастир і подвизався на стовпі. Він відчайдушно боровся з гріховними думками, спокусами і пристрастями, перебуваючи весь час у молитві. За це Симеон отримав від Господа дар чудотворення і прозорливості.

Також 1 вересня — День знань.

Що не можна робити 1 вересня:

подорожувати;

підмітати підлогу;

обговорювати інших людей.

Народні прикмети та повір'я:

південний вітер — до хорошого врожаю вівса;

сьогоднішня погода показує, якою буде вся осінь;

ранковий туман — до сніжної зими.

День ангела святкують:

Андрій, Микола, Тимофій.

Народилися в цей день:

1996 рік — Зендея, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.

Також цього дня:

1819 рік — уперше ставлять на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1859 рік — відкривають спалахи на Сонці;

1898 рік — перший навчальний день у Київському політехнічному інституті;

1964 рік — у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1939 рік — нападом Німеччини на Польщу починається Друга світова війна в Європі;

2006 рік — у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.