Монатик, Мішина та Педан: українські зірки відправили дітей до школи 1 вересня 2023 (фото)

Знаменитості показали знімки зі школярами та подякували ЗСУ за можливість почати новий навчальний рік.

Українські зірки відправили своїх дітей до школи та привітали з початком нового навчального року. Фокус зібрав побажання наших знаменитостей 1 вересня 2023 року.

Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина показалася із сином Платоном у столичній приватній школі.

"Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком", — зазначила зірка екрану.

Ксенія Мішина із сином

Монатик

Український співак Дмитро Монатик поділився сімейним фото з дружиною Іриною та двома їхніми синами — Платоном та Данилом.

"Всіх із Днем знань! Діти, гарного вам навчального року, наскільки це тільки можливо в наших реаліях… Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відкрили свої двері та діти пішли до школи офлайн! Віримо та всі разом працюємо для того, аби найближчим часом кожна українська школа відкрила свої двері та проводила уроки під мирним небом!" — написав музикант.

Дмитро Монатик з родиною

Олександр Педан

Український ведучий Олександр Педан привітав з Днем знань 2023, позуючи на фото з дружиною Інною та сином Марком, який пішов у перший клас.

"Пишаюсь тим, що мій син йде в перший клас! У вільній та незалежній Україні! Дякую нашим ЗСУ за те, що подарували цей ранок. Це перше і надважливе свято для Маріка та всієї нашої родини", — зазначив батько двох дітей.

Олександр Педан з родиною

Лілія Ребрик

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала фото з донькою Діаною.

"Вриваюсь у цю осінь найгарнішою україночкою школяркою. І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!" — написала знаменитість.

Лілія Ребрик з донькою

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова показалася на фоні дошки, на якій сама написала побажання на новий навчальний рік.

"З 1 вересня! Бажаю усім діткам успіхів в новому навчальному році, студентам сил та наснаги, батькам витримки і здоровʼя", — звернулася до прихильників зіркова хореографка.

Ілона Гвоздьова

Даша Кацуріна

Українська блогерка, рестораторка та дизайнерка Даша Кацуріна поділилася знімком доньки Олександри, яка пішла в другий клас у варшавській школі.

"2 клас я в шоці", — написала мама двох дітей.

Донька Даші Кацуріної Фото: dasha_katsurina

Також Фокус писав про привітання від українських зірок з Днем Незалежності 2023.