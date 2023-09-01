Спадний Місяць з 1 вересня 2023 року: що можна і не можна робити

Сьогодні, 1 вересня, починається стадія спадного Місяця, яка триватиме до 14 вересня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Період спадного Місяця (час від повного місяця до молодика) також називають фазою пасивної дії. У вересні 2023 року вона триватиме з 1 числа до 14. Астрологи не радять діяти різко і необдумано в цей період, не починайте нічого важливого, продовжуйте розпочаті раніше справи. Також корисним вважається розхламлення: наведіть лад у шафі, документах, на робочому столі та в гаджетах.

Спадний Місяць: що можна робити

прибирати в будинку, викидати старі речі;

віддавати борги та гасити кредити;

відвідувати психолога, працювати над ментальним здоров'ям;

виключити шкідливу їжу з раціону;

доглядати за тілом;

пройти медичне обстеження;

завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити

починати важливі справи;

брати кредит або в когось гроші в борг;

укладати важливі угоди;

заводити домашніх улюбленців;

починати ремонт;

здійснювати великі покупки.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured