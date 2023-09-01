Стиль життя
Спадний Місяць з 1 вересня 2023 року: що можна і не можна робити
Сьогодні, 1 вересня, починається стадія спадного Місяця, яка триватиме до 14 вересня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
Період спадного Місяця (час від повного місяця до молодика) також називають фазою пасивної дії. У вересні 2023 року вона триватиме з 1 числа до 14. Астрологи не радять діяти різко і необдумано в цей період, не починайте нічого важливого, продовжуйте розпочаті раніше справи. Також корисним вважається розхламлення: наведіть лад у шафі, документах, на робочому столі та в гаджетах.
Спадний Місяць: що можна робити
- прибирати в будинку, викидати старі речі;
- віддавати борги та гасити кредити;
- відвідувати психолога, працювати над ментальним здоров'ям;
- виключити шкідливу їжу з раціону;
- доглядати за тілом;
- пройти медичне обстеження;
- завести нову рослину.
Спадний Місяць: що не можна робити
- починати важливі справи;
- брати кредит або в когось гроші в борг;
- укладати важливі угоди;
- заводити домашніх улюбленців;
- починати ремонт;
- здійснювати великі покупки.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured