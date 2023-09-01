Енн Гетевей стала обличчям косметичного бренду Shiseido (відео)

Зірка екрану в захваті від цінностей японського бренду та рада новій співпраці.

40-річна американська акторка Енн Гетевей стала новим амбасадором японського косметичного бренду "Shiseido". Про це вони повідомили в Instagram.

Оскароносну зірку назвали обличчям лінії Shiseido Vital Perfection в новому чорно-білому відео. Вона сказала, що відчуває величезне захоплення та повагу до бренду.

"Для мене така честь, що вони відчули, що я відповідна. Це бренд, який протягом багатьох поколінь був синонімом найвищої якості; у них така чесність", — сказала акторка Vogue.

"Я просто дуже, дуже схвильована, що вони відчули, що я людина, яка може це ефективно відобразити".

Те, що знаменитість представляє, це крем, який обіцяє "підтягнути та зміцнити шкіру, щоб показати різко відновлений та витончений колір обличчя з оновленою повнотою".

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Одна баночка такого засобу коштує 140 доларів.

"Ми раді оголосити @annehathaway новим амбасадором бренду нашої колекції VITAL PERFECTION. Ми всі маємо невикористаний потенціал всередині — ми просто повинні його шукати. Це натхнення VITAL PERFECTION, нашої лінійки догляду за шкірою, яка використовує передові технології, щоб розкрити ваш потенціал. Відчуйте силу власних можливостей", — зазначають представники японського бренду.

Енн Гетевей

На запитання, чим Гетевей найбільше захоплюється в бренді, вона пояснила: "Турбота, продуманість, строгість і пристрасть"

"Вау! Так розкішно", "Богиня", "Чудово", — коментують відео прихильники зірки фільму "Диявол носить Prada".

Нагадаємо, Енн Гетевей помітили під час прогулянки з чоловіком та сином.

Також Фокус писав про зйомку Енн Гетевей для Bulgari.