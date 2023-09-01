Стало відомо, як принц Гаррі звертається до Меган Маркл

Слова, якими принц Гаррі називає свою дружину, прозвучали на відкритті "Ігор нескорених" у Гаазі.

Стосунки принца Гаррі та його дружини Меган Маркл уже не один рік залишаються предметом підвищеної уваги. Пару неодноразово "розводили", шукали в їхніх стосунках проблеми і вивчали мову їхнього тіла. Однак герцоги Сассекські продовжують бути разом, створюють нові проєкти і, схоже, у них все добре. Ба більше, нещодавно молодший син британського короля дав привід для розчулення, коли випустив на потоковому сервісі Netflix свій документальний фільм "Ігри нескорених", що став останнім проєктом у рамках угоди Сассекських на 80 мільйонів фунтів стерлінгів із потоковим гігантом, пише Daily Mail. Гаррі – його виконавчий продюсер. Хоча Меган лише побіжно з'являється в п'ятисерійному серіалі, є один момент, коли герцог розкриває зворушливе прізвисько для своєї дружини.

Це сталося після того, як герцогиня представила його на сцені Гааги під час минулорічних змагань. Подякувавши присутнім ветеранам за їхню військову службу, вона продовжила:

"Тепер для мене велика честь представити когось, про кого, я думаю, вам буде цікаво почути думку. Він провів багато днів і ночей, плануючи ці ігри, щоб зробити їх якомога ідеальнішими для кожного з вас. Я не могла б любити і поважати його більше. І я знаю, що багато хто з вас відчуває те саме, адже він ваш колега-ветеран, який відслужив два строки в Афганістані й десять років військової служби, а також засновник Invictus Games і батько наших двох маленьких дітей, Арчі та Лілі. Будь ласка, привітайте мого неймовірного чоловіка, принца Гаррі, герцога Сассекського".

Аудиторія вибухнула оплесками, коли він узяв мікрофон у Меган, і вона повернулася на своє місце.

Герцог виглядав схвильованим, йому знадобився деякий час, щоб відкашлятися, і він сказав: "Спасибі, любов моя".

Відомо, що Меган називала Гаррі точно так само в інтерв'ю The Cut, говорячи про свого чоловіка.

"Ігри нескорених" стали важливою віхою у стосунках подружжя. Саме тут пара вирішила вперше з'явитися на публіці понад шість років тому. 24 вересня 2017 року Меган була присутня на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Торонто (Канада), хоча пара сиділа на відстані приблизно 18 місць одне від одного. Уже наступного дня вони вийшли рука об руку і разом сиділи на стадіоні.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл вирішила повернутися в соціальні мережі, щоб, серед іншого, заробити на своєму імені.