4 вересня 2023 року: Неопалимої Купини — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися із сусідами та викидати їжу.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує ікону Божої матері, так звану Неопалиму Купину. За переказами, так називався палаючий, але не згораючий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею. Саме так Господь покликав пророка вивести з Ізраїлю до Єгипту свій народ.

У християнстві Неопалима купина — один зі старозавітних прообразів Богоматері. Ця купина знаменувала непорочне зачаття Дівою Марією Христа від Духа Святого.

До 2023 року православні в Україні вшановували Неопалиму Купину 17 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар із 1 вересня цього року ікону вшановують 4 вересня.

Що не можна робити 4 вересня:

сваритися із сусідами;

викидати їжу;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

миші в будинку — може зайнятися пожежа;

багато жовтого листя на деревах — наступного року буде гарний урожай;

вранці йде дощ — зима буде сніжною і холодною.

День ангела святкують:

Юліан, Федір, Мойсей, Афанасій, Донат, Роберт.

Народилися в цей день:

1949 рік — Григорій Суркіс український бізнесмен і політик;

1980 рік — Девід Гарретт, німецький скрипаль, композитор;

1981 рік — Бейонсе, американська R&B-виконавиця, танцівниця, музична продюсерка, акторка і дизайнерка;

1990 рік — Ольга Харлан, українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості.

Також цього дня:

1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробляє апарат для обміну повідомлень знаками (азбука Морзе);

1888 рік — американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, яка працювала на плівці, що скручується в рулон, і реєструє свою торгову марку — "Кодак";

1928 рік — затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1965 рік — у київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік — над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор.