Зендея поділилася знімками в крихітному бікіні на честь 27-річчя (фото)

Традиційно автором аутфіту став стиліст Лоу Роуч.

27-річна американська акторка Зендея, яка зустрічається з Томом Голландом, поділилася знімками в крихітному бікіні в честь свого дня народження.

1 вересня 2023 зірка "Ейфорії" відсвяткувала 27-й день народження, тому поділилася святковими кадрами. На фото Зендея постала в крихітному сріблястому ліфі, топі з масивними рукавами та спідниці. Волосся дівчини Тома Голланда було зібране в елегантну зачіску. Вона лаконічно підписала публікацію за допомогою емодзі свого знака зодіаку — Діва.

"Перший", — прокоментував знімок Том Голланд.

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Зендея

Акторка позначила на фото свого друга та стиліста Лоу Роуча.

"Вітаю з днем народження особливу душу!!!!!", "це може бути в музеї", "з днем народження, королево", — коментують нові фото іменинниці її фанати.

Зендея

"Кожного року, коли я росту, я згадую про те, наскільки дорогоцінне це життя, дякую всім за те, що допомагаєте мені наповнити його такою любов'ю. Ваші добрі слова та постійна підтримка для мене все. Дуже дякую за все. 27", — зверталася до прихильників знаменитість.

Зендея

Нагадаємо, Зендея повторила культову стрижку 90-х, яку колись робила Дженніфер Еністон.

Також Фокус писав про появу Зендеї на обкладинці американського Elle.