Піппа Міддлтон у червоній сукні та особливою сумочкою сходила на весілля близьких друзів в Італії

Сестра принцеси Вельської разом з чоловіком відвідала ексклюзивне весілля близьких друзів на озері Комо.

39-річна Піппа Міддлтон, сестра принцеси Уельської, ще раз доводить, що не боїться заявити про себе. На озері Комо, де проходило весілля її друзів Белль Портер і Макса Робінсона, вона з'явилася в приголомшливій червоній сукні та ефектних сережках. Про це пише Daily Mail.

Але головною родзинкою її образу стала маленька перламутрова сумочка-клатч, прикрашена хвилями і написом "Eden Rock". Це одна з сумок з обмеженої серії, вартістю 400 фунтів стерлінгів від дизайнера Елізабет Саттон.

Відвідуючи на вихідних ексклюзивне весілля на озері Комо, 39-річна мати трьох дітей, схоже, продемонструвала підтримку свого тестя, який наразі перебуває під слідством французької поліції.

Eden Rock — це назва світського карибського готелю, що належить Девіду Метьюзу, батькові її 48-річного чоловіка Джеймса.

У березні газета Mail on Sunday повідомила, що детективи в Парижі з підрозділу, який розслідує ймовірні злочини проти неповнолітніх, розслідують справу 79-річного колишнього автогонщика.

Це сталося через п'ять років після того, як йому було пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні 16-річної дівчини двічі в період з 1998 по 1999 рік — спочатку в Парижі, а потім у Сен-Бартсі, де розташований його готель за 5000 фунтів за ніч.

Передбачається, що Метьюз-старший залишається під слідством після багатьох років судових затримок. Він категорично заперечує будь-які правопорушення.

У 2018 році представник сім'ї Міддлтон заявив, що Девід "категорично заперечує звинувачення й однозначно оскаржує неправдиве і скандальне звинувачення".

Готель, у якому відбулося весілля, яке відвідала Піппа, є найбільшим приватним особняком на озері. Він використовувався як локація для зйомок фільму "Дім Gucci" 2021 року.

А тепер там своє весілля влаштувала Белль Портер, відома лондонська дієтологиня і впливова особистість у світі моди.

Белль Портер із чоловіком

Церемонія відбулася на мальовничій віллі Бальбіано, де триденний весільний пакет коштує близько 1,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Піппа і Джеймс Метьюз прибули в п'ятницю і зупинилися в одному з трьох люксів гранд-готелю Тремеццо.

Урочистості почалися в п'ятницю ввечері в саду готелю з вітальної вечірки, дрес-код якої був "рожева Барбі під настрій". Передбачається, що Піппа була одягнена в рожеву сукню, а її чоловік — у бежевий костюм.

Для самої весільної церемонії сестра Кейт вибрала червону сукню. Фотографії меню, опубліковані в соціальних мережах, показали, що гостей весілля, зокрема Піппу, пригощали нарізаним філе-міньйон трав'яної відгодівлі з органічною спаржею, помідорами, смаженою картоплею з Трентіно і молодою морквою.

Рибним варіантом був дикий морський окунь зі свіжою томатною емульсією і базиліком, а вегетаріанців годували стейком з цвітної капусти на вугіллі з тахіні і гранатом.

Піппу та її чоловіка Джеймса було зображено в гущі вечірки, поки вони танцювали і розмовляли з іншими гостями.

Востаннє Піппу та її чоловіка Джеймса фотографували на публіці на затишному побаченні на Вімблдоні цього літа. Джеймс є пристрасним шанувальником тенісу і в попередні роки регулярно з'являвся на трибунах.

Піппа нещодавно разом зі своїм чоловіком переїхала з таунхауса вартістю 17 мільйонів фунтів стерлінгів у Челсі в 30-кімнатний будинок у Беркширі.

Але не виключено, що одного разу молодша сестра принцеси Уельської може переїхати в шотландські високогір'я, коли її чоловік-мільярдер успадкує сімейний маєток Глен Афрік.

Батько Джеймса Девід купив маєток 2018 року разом із головним будинком Affric Lodge, розташованим серед 10 000 акрів на півострові та поруч з однойменним озером.

Глен Афрік розташований приблизно за 15 миль на захід від знаменитого озера Лох-Несс.

Девід Метьюз, син шахтаря з Ротерхема, сколотив статки в 40 мільйонів фунтів стерлінгів, продавши бізнес із продажу старих автомобілів і зайнявшись будівництвом нерухомості.

Після закінчення школи він став учнем гаражного механіка. У 19 років він продавав автомобілі, а у вільний час захоплювався автоспортом. Його перший шлюб був з Анітою Тейлор, однією з перших британських жінок-автогонщиків. У них народилася дочка Ніна, але вони розлучилися через три роки, в 1969 році.

Він одружився вдруге з художницею Джейн Паркер, якій зараз 75 років, і після переїзду з бунгало в Ротергемі пара жила в маєтку XVIII століття площею 30 акрів у сільському Лінкольнширі. У міру того, як їхні статки зростали, деякі заклинання жили в Парижі, а потім у Монако.

У них було троє синів, Джеймс, зірка "Зроблено в Челсі" Спенсер і Майкл. Майкл загинув у 22 роки під час експедиції на Еверест. Це сталося через лічені дні після того, як він став наймолодшим британцем, який підкорив цю вершину.

Девід Метьюз вирішив зайнятися готельним бізнесом, купивши Eden Rock на острові Сен-Бартс 1995 року. Зараз він і його дружина живуть на острові.

Нагадаємо, раніше Піппа та її мати Керол відвідали весілля принца Йорданії.