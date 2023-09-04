Фанати розкритикували Тома Голланда через його вибір знімка Зендеї (фото)

Відданим шанувальникам актриси не сподобався його вибір фотографії коханої

27-річний британський актор Том Голланд привітав свою кохану Зендею, опублікувавши в Instagram-акаунті забавні світлини американської актриси.

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На знімку, яким поділилася Голланд, зірка серіалу "Ейфорія" позувала в чорно-фіолетовому гідрокостюмі та масці з трубкою для дайвінгу. Він зворушливо підписав зображення: "Моя іменинниця".

Зендея Фото: Instagram @tomholland2013

Незважаючи на те, що Зендея, як і раніше, мала приголомшливий вигляд на знімку, деякі шанувальники звинуватили Тома в публікації такого "невтішного" зображення. Інші фанати зазначили, що чоловіки зазвичай публікують кумедні або непривабливі зображення своїх партнерок у дні їхнього народження. Однак були й ті, хто вважав цей грайливий знімок хорошим знаком.

Сама Зендея подякувала шанувальникам за теплі побажання і у своєму Instagram-акаунті опублікувала архівне дитяче фото, на якому вона сяє від радості, сидячи навпочіпки перед тарілкою з печивом.

Нагадаємо, Том Голланд і Зендея офіційно підтвердили свої стосунки восени 2021 року після тривалого часу чуток і домислів у мережі. Вони познайомилися на зйомках фільму "Людина-павук" 2017 року.

Раніше Фокус писав, чому Том Голланд і Зендея тримають свої стосунки подалі від уваги громадськості.