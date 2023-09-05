Ріта Ора вийшла на червону доріжку в боді та прозорій сукні

За час свого перебування на Венеційському кінофестивалі вона вже продемонструвала безліч ефектних образів.

32-річна британська співачка Ріта Ора з'явилася в ефектному образі на гала-концерті amfAR під час Венеційського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка сцени для появи на червоній доріжці щорічного заходу обрала боді тілесного кольору, яке було затягнуте на талії блискучим поясом. Зверху Ріта одягла прозору сукню з довгим струмливим шлейфом і білим рельєфним корсажем.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Дружина Тайки Вайтіті доповнила свій образ срібними прикрасами, зокрема намистом з діамантами і чорними туфлями на високій платформі. Її волосся було розпущене, а спереду було заплетено кілька кісок.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Нагадаємо, фонд досліджень СНІДу amfAR є однією з провідних у світі некомерційних організацій, що займаються підтримкою досліджень СНІДу, профілактикою ВІЛ, навчанням методам лікування та пропагандою. З 1985 року amfAR інвестував понад 635 мільйонів доларів у свої програми і надав понад 3500 грантів дослідницьким групам по всьому світу.

80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль організовано Венеціанською бієнале під керівництвом Альберто Барбера. Він проходить у Венеціанському Лідо з 30 серпня до 9 вересня 2023 року й офіційно визнаний FIAPF (Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів). Фестиваль відкрився прем'єрою італійського фільму про Другу світову війну "Команданте" режисера Едоардо Де Анжеліса. Завершиться захід показом іспаномовної драми Netflix "Снігове товариство".

Раніше Фокус писав, що Ріта Ора показала три ефектні образи на Венеціанському кінофестивалі.