Головні модні тренди осені 2023. Що носити в новому сезоні

Осінні тренди дають модницям широке коло можливостей для самовираження: від монохромних костюмів до суконь у білизняному стилі. Хочу представити вам свій топ-10 тенденцій для неповторних лугів

Стильний кежуал 2023

Нарешті одягатися просто і зручно стало ще й дуже модно. Мішкуваті джинси з майкою та сорочкою, біла блузка та вільні штани, худі з легінсами та класичним пальто — варіантів безліч. Для того щоб ваш образ був справді трендовим, зверніть увагу на деталі: якість тканини, актуальні фасони та кольори.

Тотальний червоний

Наймодніший лук сезону — від голови до п'ят у глибокому червоному. Якщо вам це занадто, спробуйте додати два елементи червоного: лак на руках і светр, сумку і берет, спідницю і сережки.

Образи в стилі 80-х

Широкі плечі на жіночих піджаках, акцентна талія й олівцева спідниця. Ділові образи цього сезону натхненні рішучою енергією бізнес-середовища з вайбом зухвалих образів 80-х років, коли жінки активно увірвалися у світову бізнес-еліту.

Довжина до щиколотки

Вишукана й елегантна, ця довжина спідниць від середини гомілки до щиколотки гарно поєднується з м'якими об'ємними светрами та відкритими туфлями. Для більш холодної пори року обирайте високі чоботи, щоб їхню халяву не було видно з-під спідниці.

Відтінки жовтого

Від лимонного до гірчичного — палітра вражає. Використовуйте жовтий як акцент в образах з темними елементами: яскравий светр і улюблені штани. Під час підбору відтінку пам'ятайте, що колір має візуально зробити вашу шкіру свіжішою, не підкреслювати почервоніння, рельєф і кола під очима.

Сукні-светри

Ця категорія часто мігрує зі списку супер трегдів у список антитрендів. Я ж вважаю її класичною. Цього сезону обирайте моделі з великою в'язкою та зігрівальними кольорами. Звертайте увагу на товщину ниток — вишуканий вигляд має щільний трикотаж.

Зимові квіти

Флора на теплому одязі зустрічається в зимових колекціях щороку. Розкіш старих гобеленів стає натхненням для принтів на сукнях, пальтах і жакетах. Справа з таким принтом одразу додасть вам аристократичної вишуканості. Ідеальний одяг для сірого листопада.

Об'ємні шарфи

Бажання сховатися в коконі від світу знаходить своє втілення в тренді на великі картаті або візерунчасті шарфи. Додавайте їх до улюблених пальт, жакетів і суконь. Спробуйте скомбінувати шарф з ременем для підкреслення талії (і надійної фіксації аксесуара).

Аксесуари металік

Металізовані аксесуари — завжди хороша інвестиція в гардероб. Наприклад, сумочка сріблястого або золотистого кольору освіжає найпростіші образи, робить їх вишуканими і цікавими.

Високі чоботи

Дають можливість втілити елегантний або зухвалий образ, залежно від моделі, яку ви оберете. У новому сезоні актуальна довжина до коліна або трохи вище.