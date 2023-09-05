Брітні Спірс скоро перестане платити аліменти старшому синові Шону

Сини Брітні Спірс уже багато років живуть зі своїм батьком Кевіном Федерлайном, і Брітні всі ці роки виплачувала аліменти. Скоро цьому настане кінець.

Брітні Спірс незабаром закінчить платити аліменти своєму старшому синові Шону, оскільки через кілька тижнів йому виповниться 18 років. Її колишній чоловік Кевін Федерлайн одноосібно опікувався 17-річним Шоном і 16-річним Джейденом з 2008 року. І весь цей час Брітні платила аліменти, тоді як її діти відмовлялися зустрічатися з нею і надавати їй підтримку. Про це пише Daily Mail.

Брітні витрачала десятки тисяч доларів на місяць на аліменти. 14 вересня старшому синові Спірс і Федерлайна виповниться 18 років. І, як повідомляє інсайдер, співачка відчуває "полегшення" від того, що їй більше не доведеться щомісяця викладати десятки тисяч доларів своєму колишньому Кевіну Федерлайну.

"Брітні рада, що Шону 14 вересня виповниться 18 років, тому що вона втомилася платити Кевіну шалені гроші. Брітні рада допомогти Шону і Джейдену. Немає нічого, чого б вона не зробила для своїх синів. Але після того, як їм виповниться 18 років, гроші отримуватимуть саме вони, а не їхній батько", — сказало джерело, додавши, що друзі Брітні вважають, що "Кевіну пора влаштуватися на роботу".

Кевін перевіз усю свою сім'ю, включно з Шоном, Джейденом та іншими чотирма своїми дітьми, на Гаваї, де його нинішня дружина Вікторія Прінс, як повідомляється, отримала посаду викладача в Гавайському університеті. Була широко поширена думка, що це було зроблено для того, щоб Кевін міг продовжувати отримувати гроші для Шона і Джейдена.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн Фото: Getty Images

У Каліфорнії виплата аліментів припиняється, коли дитина закінчує середню школу або їй виповнюється 18 років — залежно від того, що настане раніше.

Кевін Федерлайн минулого місяця переїхав на Гаваї, де батько може отримувати аліменти доти, доки дитині не виповниться 23 роки, або якщо вона навчається в коледжі чи професійно-технічному училищі. Оскільки в червні Шон закінчив середню школу, багато хто припускав, що Кевін збирається скористатися цією лазівкою.

Однак згідно з переглянутим законом 576B-611 (2016 р.), якщо аліменти були встановлені в іншому штаті, то штат, у якому вони були встановлені, має виключну юрисдикцію: "Під час процедури зміни постанови про аліменти застосовується закон штату, у якому вони були встановлені".

Брітні Спірс із дітьми Фото: Getty Images

Це означає, що Брітні перестане перераховувати аліменти на Шона колишньому чоловікові з 14 вересня.

Брітні, як і раніше, буде зобов'язана платити аліменти на Джейдена доти, доки йому не виповниться 18 років, тобто 12 вересня 2024 року.

У співачки, як відомо, видався важкий місяць. Її третій чоловік, 29-річний Сем Асгарі, 16 серпня подав на розлучення після 14 місяців шлюбу, пославшись на непримиренні розбіжності.

Він просить у неї подружньої підтримки, чого навряд чи станеться, з огляду на те, що у них є надійний шлюбний договір.

Кевін, за якого Брітні вийшла заміж 2004 року і розлучилася три роки потому, 2007 року, також не зміг отримати подружню підтримку через жорсткий шлюбний договір, укладений до їхнього шлюбу.

Але це не означає, що Кевін не зміг заробити. Крім Шона і Джейдена, у Кевіна є ще четверо дітей: дві дочки від його дружини Вікторії, а також син і дочка від його колишньої Шар Джексон.

Через рік після хаотичного розлучення Брітні з Кевіном у неї трапився психічний зрив, через який з 2007 по 2021 рік вона була під опікою свого батька Джеймі.

У результаті Кевін отримав одноосібну фізичну та юридичну опіку над хлопчиками.

Сини Брітні Спірс Фото: Twitter Erbil Gunasti

У травні 2018 року Кевін зажадав збільшення аліментів обом синам на 40 000 доларів на місяць — з 20 000 до 60 000 доларів.

Батько Брітні Джеймі відкинув початкове прохання Кевіна. Справу було закрито, і невідомо, яку надбавку отримав Кевін.

Судові документи того часу засвідчили, що Брітні платила додатково 15 000 доларів на місяць за школу і позакласні заходи, унаслідок чого загальна сума платежів, які виплачували Кевіну щомісяця, становила 35 000 доларів.

Це означає, що протягом останніх 15 років Брітні платила Кевіну щонайменше 420 000 доларів на рік.

У документах також зазначено, що вона платила своєму батькові 128 000 доларів на рік за те, щоб той виконував функції її опікуна, і виділила 384 126,38 доларів на інші витрати, включно з рахунками та їжею.

Її власний капітал на той момент оцінювався в 56 562 912,38 доларів.

Про плани Кевіна перевезти синів на Гаваї вперше стало відомо в травні, і джерело повідомило, що Брітні завжди підтримувала цю ідею.

Інсайдер повідомив, що Брітні "завжди була люблячою і підтримуючою матір'ю" і ніколи не виступала проти плану переїзду своїх синів, якби це зробило їх щасливими.

Брітні раніше поділилася своїм душевним болем через натягнуті стосунки з улюбленими синами.

А Сем Асгарі зазначив, що Кевін Федерлайн, який не працював понад 15 років і жив на аліменти колишньої дружини, навряд чи може бути хорошим прикладом для наслідування.

Нагадаємо, зараз Брітні Спірс готує до друку свої мемуари "Жінка в мені". Книга з'явиться на прилавках у листопаді.