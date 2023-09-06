Олена Зеленська в елегантному білому образі зустрічала гостей на Саміті перших леді та джентельменів

Саміт, який уже третій рік поспіль відбувається в Києві, є ініціативою дружини президента Володимира Зеленського.

Перша леді України Олена Зеленська в елегантному образі зустрічала гостей на третьому щорічному Саміті Перших леді та джентльменів, повідомляє Фокус.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Олена Зеленська Фото: Фокус

Подію відвідали іноземні гості, серед яких кінорежисер Мішель Хазанавічус та актор Шон Пенн. Крім того, на захід, присвячений темі ментального здоров'я, прибули перші леді Чехії, Сербії, Словенії, Естонії, Латвії, та чоловіки низки європейських прем'єр-міністрів.

Ведучими третього Саміту стали британський актор, режисер, письменник Стівен Фрай і українська журналістка Анна Гомонай.

Стівен Фрай і Анна Гомонай Фото: Фокус

На заході дружина президента України з'явилася в елегантному білому костюмі, який складався зі спідниці-міді та стильного блейзера. До ансамблю Зеленська підібрала бежеві туфлі-човники, а родзинкою монохромного образу стала брошка у вигляді України.

Олена Зеленська

Нагадаємо, Саміт перших леді та джентльменів — міжнародне об'єднання подружжя перших осіб світу, засноване дружиною Президента України Оленою Зеленською 2021 року для обміну досвідом та реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Олена Зеленська

"Я пишаюся, що саме Україна стала ініціатором цього формату, тому що він з кожним роком зростає і стає чимось більшим та важливішим", — сказала Олена Зеленська напередодні Саміту.

Раніше Фокус писав, що Олена Зеленська розповіла, як на її сім'ю вплинула війна.