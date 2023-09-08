25-річна Софія Річі стала новим обличчям ювелірної колекції David Yurman (фото, відео)

Молодша дочка співака Лайонела Річі раніше брала участь у рекламних кампаніях низки великих брендів, зокрема Tommy Hilfiger, Michael Kors і Adidas.

25-річна американська модель Софія Річі стала новим обличчям ювелірної колекції David Yurman в осінній кампанії 2023 року. Про це повідомив бренд у своєму Instagram-акаунті.

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Дочка видатного американського співака Лайонела Річі носила білий топ і відповідні штани, у поєднанні з браслетами, каблучками та намистом із жовтого та білого золота. Також на рекламних кадрах Софія позувала в білій сукні-міді без бретелей.

"Я так рада, що ви, хлопці, побачили цю кампанію, — сказала Софія. — Я дуже рада приєднатися до сім'ї Yurman".

"Нова ера Sculpted Cable. Знакові стилі на іконі стилю. Представляємо нашого нового представника світового бренду @SofiaRichieGrainge в моделі Sculpted Cable — оновлену модель з тонким силуетом і деталями з діамантового паве", — написав бренд на своїй сторінці.

Раніше Фокус писав, що Софія Річі розробляє лінію одягу, засновану на стилі її весільного торжества.