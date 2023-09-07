Розкрита несподівана реакція короля Чарльза ІІІ на народження принца Гаррі

Біограф вважає, що вагітність другою дитиною могла врятувати шлюб пари, проте син королеви був розчарований.

Стало відомо, як відреагував на народження принца Гаррі король Чарльз ІІІ. Про це пише Fox News.

Документальний фільм, заснований на записах, які принцеса Діана створила в 1990-х роках з біографом Ендрю Мортоном, під назвою "Діана: Залишок її історії" планують випустити у 2024 році.

Автор пояснив, що записи "є нав’язливим нагадуванням" про проблеми з психічним здоров’ям Діани під час її шлюбу з теперішнім королем Великобританії Чарльзом ІІІ.

"Попри її всесвітню популярність — її можна було б назвати найвідомішою та знаменитою жінкою свого часу — Діана відчувала величезний емоційний біль", — розповів Андерсен.

Він додав: "Вона зіткнулася з тисячолітнім інститутом, який був сповнений рішучості зірвати кожен її крок".

Принцеса Діана та принц Гаррі Фото: Getty Images

В один момент Андерсен згадав, що Діана сказала на записах, коли народився принц Гаррі у 1984 році.

Він сказав, що Чарльз "зневажливо випалив, на велике здивування лікарів і медсестер у кімнаті: "О Боже. Це хлопчик. І він навіть має руде волосся!"

"У той момент Діана сказала: "Наш шлюб просто розвалився". Усі справи пішли нанівець. Щось всередині мене закрилося", – переказав експерт.

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Принцеса Діана та принц Гаррі Фото: Getty

Андерсен також вважає, що Діана знала, що бути вагітною Гаррі було "чудом", попри її "подружні сварки з Чарльзом".

"Вона навіть почала переконувати себе, що Чарльз справді любить її", — сказав Андерсен. "Причина нового ставлення Чарльза була проста — він хотів дівчинку, щоб доповнити сім’ю".

У 1996 пара розлучилася, а через рік принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

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