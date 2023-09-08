8 вересня 2023 року: Різдво Пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ображатися на близьких і працювати по дому.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, яке також називають Другою Пречистою. Це одне з 12 найважливіших православних свят.

Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа, народилася в Назареті в сім'ї зрілої пари Анни та Іоакима, які довго не могли мати дітей. Вони дали обітницю, що якщо Господь пошле їм дитину, то вони віддадуть її на служіння в храм. І ось Гавриїл сповістив Анну та Іоакима про те, що в них народиться дівчинка. Марію, як і обіцяли, віддали на виховання в Єрусалимський храм, де вона і виросла.

До 2023 року православні в Україні святкували Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар це свято тепер відзначають 8 вересня.

Що не можна робити 8 вересня:

їсти продукти тваринного походження;

ображатися на близьких;

працювати по дому;

шити та в'язати.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода, такою буде вся осінь;

світанок або захід яскраво-червоні — чекайте на дощ із вітром;

багато павутини — до тепла;

низько летять перелітні птахи — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Адріан, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Петро, Роман, Наталія, Марія.

Народилися в цей день:

1898 рік — Наталія Ужвій, українська акторка театру і кіно, народна артистка СРСР;

1979 рік — Pink, американська попспівачка.

Також цього дня:

1791 рік — у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1914 рік — біля села Воля-Висоцька (Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснює перший в історії повітряний таран, під час якого гине і він, і екіпаж австрійського літака;

1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2022 рік — у своїй резиденції, замку Балморал (Шотландія), померла королева Великої Британії Єлизавета II, яка стала найдовгоправнішим монархом у британській історії, а також найдовгоправнішим главою держави у світі.