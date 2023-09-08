Наймодніші сумки на осінь 2023. Тренди сезону

У міру того, як змінюються пори року, змінюється і те, що ми носимо, особливо коли справа стосується сумок.

На подіумах осені/зими 2023 було представлено багато цікавих тенденцій у сфері сумок, які прикрасять ваш сезонний гардероб. Ці нові сумки виходять за межі простих аксесуарів: вони органічно поєднують у собі стиль і функціональність і заявляють про себе. Зима 2023 року пропонує нові модні рішення для сумок: від ефектного дизайну до практичних інновацій, які змусять вас з нетерпінням чекати холодної погоди.

Показ Loewe осінь-зима 2023

Тенденції сумок осінь-зима 2023

Цього сезону дизайнери часто черпали натхнення з культових дизайнів сумок минулих епох, наповнюючи їх сучасними елементами, щоб створити ностальгічний, але сучасний вигляд. Від елегантного мінімалізму 90-х до сміливіших стилів, натхнених 80-ми — вінтажні, але сучасні сумки з відтінком ностальгії, здавалося, стали справжнім джерелом натхнення на подіумі. Нижче представлено шість головних тенденцій сумок, які домінуватимуть цієї осені та взимку 2023 року і доповнять наші образи грайливою і вражаючою ноткою.

Смуки суперсайз (об'ємні)

Коли справа доходить до функціональності й універсальності, сумки великого розміру вже кілька сезонів лідирують. Втім, і восени-взимку 2023 року вони нікуди не подінуться. Такі бренди, як Loewe, Saint Laurent, The Row і BOTTEGA VENETA, роблять наголос на великі, місткі сумки, в які можна покласти не тільки найнеобхідніше, але й лептоп, і навіть змінний одяг.

Показ Loewe осінь-зима 2023

Зверніть увагу на місткі сумки насичених землистих тонів або з цікавим декором. Ці сумки легко поєднують у собі практичність і стиль, що робить їх ідеальними як для роботи, так і для прогулянок на вихідних.

Червоні сумки на осінь 2023

Якщо ви думали, що червоний — це просто весняний колір, подумайте ще раз. Цієї осені темно-червоний колір, здається, стане єдиним видатним кольором, чудовий відтінок, який взяв гору над тенденціями сумок 2023 року. Від яскравих червоних камелій на червоних міні-сумках з лакованої шкіри у CHANEL до чарівного червоного кольору в поєднанні із золотими деталями у BOTTEGA VENETA.

Показ Chanel осінь-зима 2023

Звичайно, червоний можна розглядати як сміливий колір, але в цьому сезоні він, здається, є одним з найпопулярніших відтінків, які ідеально поєднуються зі стриманими осінніми відтінками. Поєднуйте його з відповідним взуттям або губною помадою, щоб доповнити образ.

Коренасті ланцюжки

Показ Chanel осінь-зима 2023

Додайте нотку гостроти у свій образ за допомогою сумок з масивними ременями-ланцюжками. Такі бренди, як Діон Лі, Живанши і Роберто Каваллі, підхоплюють цю тенденцію, включаючи великі металеві ланцюжки в різні стилі сумок. Будь то витончена сумка через плече, сумка з ручкою або шикарний клатч, ці сумки з додатковою масивною фурнітурою додадуть сміливий і сучасний елемент у вашу колекцію аксесуарів. Обирайте блискучий металевий або більш тонкий матовий відтінок, за бажанням.

Легендарні ручки зверху

Цього сезону сумки з ручками зверху займають центральне місце в ретро-атмосфері. Ці сумки з однією або двома верхніми ручками надають їм вишуканого вигляду.

Показ Dior осінь-зима 2023

Для додання додаткової елегантності шукайте класичну факуру шкіри, як-от крокодилячі або зміїні принти, або обирайте мінімалістичний варіант із приглушеними кольорами та структурами.

Показ Dior осінь-зима 2023

Проте, такі культові сумки з ручками зверху, як, наприклад, LADY DIOR, стануть вічним доповненням вашого гардероба. Якщо ви віддаєте перевагу зручним сумкам через плече, зверніть увагу на Mini Lady Dior — обидві моделі оснащені знімним плечовим ременем.

Компактні сумочки 2023

Коли справа доходить до нічної прогулянки містом, що вимагає компактної сумки, дизайнери представили цікавий варіант: круглі міні-сумки. Цей шикарний і химерний аксесуар надає образу нотку унікальності та грайливості.

Показ Chanel осінь-зима 2023

Chanel вибрала чорно-білу сумку, натхненну елегантністю квітки камелії і прикрашену культовим логотипом у вигляді подвійної літери C, що символізує спадщину бренду. GCDS представила моделі круглої форми, прикрашені паєтками, що нагадують грайливих героїв мультфільмів. Міні-сумка круглої або серповидної форми стане чудовим доповненням вашого вечірнього образу, поєднуючи в собі стиль і шарм.

Сумка з хутряними акцентами

Коли температура на градуснику падає, у центрі уваги опиняються затишні аксесуари. Осінь-зима 2023 року додає хутряні акценти на сумках, створюючи приємні тактильні відчуття.

Показ Chloe осінь-зима 2023

Оздоблення з овчини, ручки або навіть повністю закрита зовнішня частина сумки — прикрашає, надаючи вашому ансамблю нотку тепла, комфорту і радості. Чи віддаєте ви перевагу елегантності витончених нейтральних тонів, чи сміливій чарівності яскравих відтінків, ці сумки гарантовано залишать незабутнє враження.