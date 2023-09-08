Принц Вільям не має бажання бачитися з Гаррі, — експерт

Герцог Сассекський перебуває в Лондоні у звʼязку з проведенням церемонії WellChild Awards, а згодом відправиться до Німеччини.

Принц Вільям не має бажання бачитися з Гаррі, поки той перебуває в Європі, якраз на роковини смерті королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Fox News.

У той час як принц Вільям і Кейт Міддлтон будуть очолювати публічне вшанування покійного монарха у Великій Британії, принц Гаррі також перебуває в Англії, щоб відвідати церемонію нагородження WellChild Awards 7 вересня 2023.

Однак возз’єднання між братами малоймовірне, оскільки Уельські "не мають бажання" бачити 38-річного герцога Сассекського, за словами ведучої подкасту "To Di For Daily" Кінсі Шофілд.

"Існує серйозний брак довіри, і вони не хочуть", — розповіла вона.

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"Я підозрюю, що принц Вільям боїться прибуття принца Гаррі", — продовжила Шофілд.

Королева Єлизавета ІІ з онуками Фото: Getty

Шофілд зазначила, що поява Гаррі на благодійному заході буде "відволікати" для створення "суперечливих заголовків", які "не оцінять" у Букінгемському палаці.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Незабаром він вилетить до Дюссельдорфа, Німеччина, на Ігри Нескорених, і його дружина Меган Маркл має зустрітися з ним там.

Інші члени королівської родини, такі як король Чарльз ІІІ, принц Ендрю, принц Едвард і королева Камілла, будуть вшановувати смерть королеви в замку Балморал у Шотландії.

Нагадаємо, титули принца Гаррі та Меган Маркл не включили в їхні запрошення на футбольний матч.

Також Фокус писав про дивну реакцію короля Чарльза ІІІ на народження принца Гаррі.