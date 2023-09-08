Три знаки Зодіаку, яким варто уникати конфліктів у вересні 2023 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього місяця варто бути особливо обережними з конфліктами, адже це може призвести до неприємних наслідків.

Перший місяць осені може бути небезпечним для деяких знаків Зодіаку, які вирішать вступити в конфлікт із кимось. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому не варто сваритися у вересні 2023 року.

Рак

Ракам краще уникати конфліктів цього місяця, оскільки їхня емоційна вразливість може бути особливо високою. Ви можете відчути себе більш сентиментальними та схильними до переживань, але важливо намагатися контролювати свої емоції. Замість сварок краще звернути увагу на зміцнення стосунків і підтримку близьких.

Терези

Цього місяця Терезам варто уникати конфліктів, тому що вони можуть відчувати додаткову напругу у стосунках. Ви можете бути більш чутливими до несправедливості, що може викликати розбіжності. Сварки цього місяця можуть обернутися для вас тривалою ворожнечею, яка буде неприємна всім сторонам конфлікту. Тому краще уникати будь-яких словесних зіткнень.

Скорпіон

Скорпіонам слід бути обережними з конфліктами цього місяця через свою пристрасну та інтенсивну натуру. Є ризик наговорити зайвого і дуже скоро пошкодувати про це. У вас може посилитися бажання контролювати ситуацію і домагатися свого, а це може призвести до конфліктів і негативних наслідків. Намагайтеся керувати своїми емоціями та практикувати терпимість до думки інших.

Також Фокус писав про знаки Зодіаку, на яких чекають зміни у вересні 2023 року