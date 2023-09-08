Княгиня Шарлен у чорному вийшла у світ разом із чоловіком на тлі чуток про розлучення

Княгиня Монако втретє цього тижня з'явилася разом зі своїм чоловіком на публіці, незважаючи на те, що таблоїди постійно пишуть про їхнє швидке розлучення.

Княгиня Монако Шарлен втретє за цей тиждень вийшла у світ разом зі своїм чоловіком князем Альбером. Пара виступила єдиним фронтом на тлі повідомлень про те, що вони живуть окремо і збираються розлучатися. Про це пише Daily Mail.

45-річна Шарлен і 65-річний Альбер мали привітний вигляд, беручи участь у турнірі "19-та лунка" Кубка Княгині Монако. На одному кадрі з прогулянки видно, як батько двох дітей ніяково кладе руки на плечі дружини, поки вона готується змахнути ключкою.

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Кубок знаменитостей, організований Фондом княгині Шарлен Монако, слугує заходом зі збору коштів і запрошує VIP-гостей провести веселий день, граючи в гольф.

Княгиня Шарлен на матчі з гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Князівське подружжя, у якого є восьмирічні близнюки принц Жак і принцеса Габріелла, схоже, виступило єдиним фронтом після заяв, що вони живуть окремо і бачаться тільки "за попереднім записом".

Цього тижня вони кілька разів з'являлися разом після тривожних повідомлень про жалюгідний стан їхнього шлюбу, включно з незручним інтерв'ю на першому телеканалі Монако. Вони запустили канал TVMonaco, який транслюватиме широкий спектр програм, включно з новинами про поточні події, ток-шоу, новинами про навколишнє середовище і спорт. Канал був створений, щоб просувати культуру Монако.

Князь Альбер сказав репортерові MonacoTV: "Я дуже гордий бути тут із княгинею Шарлен, щоб запустити цю чудову пригоду, цей телеканал, який розширить значення цього князівства в усьому світі".

Князь був красномовний, а Шарлен обмежилася короткою реплікою: "Вітаю — і всього найкращого в майбутньому".

Шарлен видалила свій акаунт в Instagram минулого місяця, що викликало нові запитання.

Княгиня Шарлен із чоловіком на матчі з гольфу Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Минулого місяця Альбер позував поруч зі своєю колишньою коханкою Ніколь Косте, коли вони відзначали 20-річчя свого сина Олександра вечерею на свіжому повітрі. До них приєдналася Джазмін Грімальді — ще одна позашлюбна дитина Альбера.

Джерело, близьке до Шарлен і Альбера, повідомило французькій газеті Voici, що князівське подружжя — всього лише "церемоніальна пара".

Він додав, що Шарлен пообіцяла повертатися в Монако з офіційних нагод, і тепер їй дозволено частіше бачитися з дітьми — водночас турбота про дітей розділяється на двох.

"Альбер і Шарлен тепер хороші партнери, по черзі доглядають за дітьми", — додало джерело німецької газети Bild.

Чутки про жалюгідний стан шлюбу пари ходили вже багато років, відколи Шарлен плакала на весіллі з сином Грейс Келлі 2011 року.

І її дуже довга відсутність у Монако 2021 року підлила масла у вогонь. Після княгиня довго лікувалася у Швейцарії.

Втім, минулого місяця Альбер і Шарлен з дітьми разом відпочивали на Корсиці і виглядали цілком щасливими.