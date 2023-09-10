Княгиня Шарлін продемонструвала стильний брючний костюм на осінь

Княгиня Монако вчетверте цього тижня з'явилася разом зі своїм чоловіком на публіці, попри те, що зарубіжні ЗМІ постійно пишуть про їхнє швидке розлучення.

Княгиня Монако Шарлін вчетверте за цей тиждень вийшла у світ разом зі своїм чоловіком князем Альбером. Пара виступила єдиним фронтом на тлі повідомлень про те, що вони живуть окремо і збираються розлучатися. Про це пише Daily Mail.

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Шарлін продемонструвала стильний брючний костюм на осінь. Княгиня вийшла у світ у темно-коричневому блейзері, під яким був чорний топ, і відповідних розкльошених штанах. Її чоловік вибрав синій класичний костюм і білу сорочку.

45-річна Шарлін і 65-річний Альбер мали привітний вигляд, будучи присутніми на святкуванні 100-річчя від дня народження принца Реньє III в Національній раді Монако. Після показу фільму в пам'ять про батька князя Альберта пара відкрила виставку, присвячену покійному члену королівської сім'ї. На заході до них приєдналися принцеса Ганноверська і принцеса Стефанія.

Князівське подружжя, у якого є восьмирічні близнюки принц Жак і принцеса Габріелла, схоже, виступило єдиним фронтом після заяв, що вони живуть окремо і бачаться тільки "за попереднім записом".

Цього тижня вони кілька разів з'являлися разом після тривожних повідомлень про жалюгідний стан їхнього шлюбу, зокрема взяли участь у турнірі "19-та лунка" Кубка Княгині Монако .

Також Фокус писав, що минулого місяця Альбер і Шарлін з дітьми разом відпочивали на Корсиці і виглядали цілком щасливими.