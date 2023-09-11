Блогерка Настя Талпа зіграла розкішне весілля в Києві

Учасниця проєкту "Пара на мільйон" Анастасія Талпа вийшла заміж за бізнесмена Богдана Скальницького.

Відома українська блогерка і флористка Настя Талпа вийшла заміж вдруге. Її обранцем став бізнесмен Богдан Скальницький. Настя вже взяла прізвище чоловіка і навіть змінила ніки в соцмережах. Про це пише 24tv.

Виїзну церемонію після вінчання пара влаштувала за містом. Свій перший весільний танець молодята танцювали під живий виступ співачки Анни Трінчер.

Виступ Анни Трінчер

Також гостей своїм виступом порадував гурт "ТІК" із хітом "Вчителька" та виконавець Velboi з піснею "Гуси".

Подарунків теж було чимало. Друг пари, харківський блогер Денис Повєткін подарував їм білий лімузин. А інший друг пари відправив п'ять тисяч доларів на ЗСУ.

Денис Повєткін подарував парі білий лімузин

Для Насті це другий шлюб. Перший раз Настя заміжня за бізнесменом Дмитром Талпою. У цьому шлюбі народилася дочка Меланія.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

До слова, новий чоловік флористки з нею подружився.

Хто така Настя Талпа?

Настя прославилася, взявши участь у реаліті-шоу "Пара на мільйон", де вона брала участь з відомим українським гумористом Марком Куцеваловим з "Ліги сміху".

Посісти перше місце їм не вдалося, оскільки перемогу здобули Денис Семенець і Вікторія Шрамко. Стосунки Марка і Насті після шоу закінчилися. Сама вона чесно зізнавалася, що "прийшла за мільйоном".

"Моїй дитині тоді було 2 роки, я сама виховувала. А тут ще в мене видалили сторінку в інстаграмі і в мене не було грошей, а щоб з нуля піднятися до топ-блогера, це було дуже важко, тому пішла на такий проект", — говорила Настя. У підсумку їй вдалося стати відомим блогером, а стосунки з Марком були короткими і закінчилися відразу після шоу.

"Ми три місяці жили в одному будинку, це було все реально. Спочатку він був таким незрозумілим, а потім став звичайним хлопцем, і ми багато спілкувалися наодинці і в нас почалися стосунки. Я жила в Одесі, він у Києві. Закінчується проект, він там залишається, а потім за мною приїжджає тато", — пояснила Настя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найрозкішніші та найяскравіші весілля минулого літа.