Дженніфер Лопес вийшла у світ у прозорих штанах і стильному блейзері (фото)

Знаменита акторка продемонструвала своє почуття стилю в модному образі.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ, вийшовши на вулиці Нью-Йорка в спекотний день. Про це пише Daily Mail.

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Дружина актора Бена Аффлека обрала для виходу коричневий ансамбль, який складався з лляного піджака на ґудзиках поверх топа і прозорих штанів, прикрашених пір'ям і паєтками. У поєднанні зі штанами до підлоги вона одягла туфлі на високій платформі.

Акторка, яка блищала в замшевій куртці з бахромою і черевиках зі зміїної шкіри на показі Coach під час Тижня моди в Нью-Йорку, також несла з собою коричневу шкіряну велику сумку. У спеку вона носила пару величезних шестикутних сонцезахисних окулярів синього відтінку. В якості інших аксесуарів Джей Ло одягла намисто і різні кільця з діамантами.

Нагадаємо, напередодні мати двох дітей відвідала шоу Coach у межах Нью-Йоркського тижня моди. З 2019 року Джей Ло є амбасадором люксового бренду і навіть нещодавно очолювала їхню кампанію весна/літо 2023.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні відвідала модний показ.