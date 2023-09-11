Дмитро Шепелєв з'їздив до окупованого Маріуполя: реакція українських зірок

Шепелєв довгий час працював в Україні, де зробив собі ім'я. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну він опублікував антивоєнну публікацію в Instagram.

40-річний білоруський ведучий і шоумен Дмитро Шепелєв, який довгі роки працював в Україні, зокрема був ведучим шоу "Розсміши коміка" з 1 по 5 сезон, відвідав тимчасово окупований Маріуполь. У зруйнованому РФ місті він знімав розважальне шоу для російського телеканалу "Россия 1".

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За допомогою передачі "В кругу друзей", яка присвячена тваринам, Шепелєв повертається на телебачення. Тривалий час він не вів жодних проектів, а в лютому минулого року засудив війну проти України. У рамках програми Шепелєв розповідатиме "про порятунок тварин з-під обстрілів у місті".

Дмитро Шепелєв знявся у випуску шоу в окупованому Маріуполі Фото: Скриншот

Зазначимо, що під час зйомок "Розсміши коміка", одним із коміків був Володимир Зеленський — нині президент України.

У лютому минулого року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Дмитро Шепелєв підтримав Україну і навіть вибачився перед українцями.

"Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі в Києві та інших українських містах ідуть у бомбосховище. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І в мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не прощають", — писав тоді телеведучий.

Але, судячи з його рішення повернутися в РФ і вести там програму на пропагандистському каналі, його позиція і ставлення до війни змінилися.

Дмитро Шепелєв вибачався перед українцями на початку війни Фото: Скриншот

Реакція українських зірок на поїздку Шепелєва до Маріуполя

Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала вчинок Дмитра Шепелєва, який повернувся до роботи в Росії.

"Досить близько знала цього слимака. І в Москві працювали, і в Києві спілкувалися. Тварина це ти! Скажу одне, це людина, яка продасть свою матір за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі, і як липучка липне до всіх, хто дасть йому гроші. Г*вно ти", — написала знаменитість у своїх історіях в Instagram.

Анастасія Приходько відреагувала на поїздку Шепелєва до Маріуполя Фото: Скриншот

Український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч також не пройшов повз ганебний вчинок Шепелєва. У своєму Instagram-акаунті він розкритикував "колегу" за поїздку в окупований росіянами Маріуполь.

Зокрема, Анатоліч згадав про їхнє знайомство та старт кар'єри Шепелєва, яка успішно складалася в Україні.

"Потім Діма переїхав до Москви, туди його запросив Ернст, на перший канал. Не хило. І такі були часи, коли працювали там і тут. Тут типу таке, а от там це був рівень. Так було і в кіно, і в естраді, і в телебаченні. І ось Діма їздив і туди, і в нас щось вів на новому каналі, — написав шоумен у пості. — Ми іноді списувалися в Instagram щодо рідних питань, і ніколи не порушували питання, що Діма в Москві та інше. Ми не були близькими, але зараз я навіть не можу йому написати, який він му*ак, тому що його акаунт недоступний у нашому регіоні".

Анатоліч також заявив, що візит Шепелєва в тимчасово окуповане місто — визнання себе частиною нацистської системи.

"Стати в один ряд із найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Дімо, про тварин. Сподіваюся, ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі яке ти нікчемне х**ло. Але сподіваюся тобі передадуть наші спільні знайомі білоруси, якщо хтось із них ще з тобою спілкується, — підсумував Анатоліч.

Також у коментарях під публікацією Анатоліча висловилися й інші українські знаменитості, зокрема Андрій Бідняков і Даша Астаф'єва.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

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