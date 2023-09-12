Наречена Джеффа Безоса в мінісукні з'явилася на модному показі в Нью-Йорку

Зіркова пара, яка заручилася в травні 2023 року, відвідала показ в межах Тижня моди.

59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос і його наречена, 53-річна журналістка Лорен Санчес, стали гостями показу Staud Ready To Wear Runway Show в The Plaza під час Тижня моди в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Засновник Amazon і його майбутня дружина Лорен розташувалися всередині залу, перш ніж зайняти свої місця, щоб насолодитися виставою. Колишня ведуча мала стильний вигляд у чорній мінісукні з розрізом до стегна і блискучим космічним дизайном. Лорен продемонструвала своє декольте у вбранні з глибоким вирізом. Санчес доповнила ансамбль парою срібних туфель на платформі та позувала поруч зі своїм коханим.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Бізнес-магнат мав стильний вигляд, вдягнений у все чорне, надівши жилет поверх футболки і джинсів.

Їх поява на Тижні моди в Нью-Йорку відбулася після того, як закохана пара провела ніч із сімейством Кардаш'ян на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, останні кілька тижнів майбутнє подружжя проводило час на яхті Koru. На борту судна часто були вечірки, де Безос і Санчес приймали зіркових друзів і представників еліти з усього світу. Серед гостей були Білл Гейтс, Венді Мердок, Леонардо Ді Капріо, Кріс Дженнер і багато інших відомих людей.

Також Фокус писав, що Джефф Безос із нареченою повечеряли в популярному ресторані.