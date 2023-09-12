12 вересня 2023 року: священномученика Автонома — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна ходити до лісу і залишати дім неприбраним.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Автонома . Він був проповідником, який безліч людей навернув у християнство, а також своїми силами побудував храм. Але його незабаром зруйнували язичники, а Автонома вбили і пом'яли вівтар його кров'ю.
Що не можна робити 12 вересня:
- ходити в ліс;
- залишати будинок неприбраним;
- пліткувати;
Народні прикмети та повір'я:
- листя вже пожовкло — осінь буде затяжною;
- дощ — до тривалої зими;
- грім — осінь буде теплою;
- бур'яни ростуть високо — взимку буде багато снігу.
День ангела святкують:
Олександр, Арсеній, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.
Народилися в цей день:
1973 рік — Пол Вокер (загинув у 2013), американський кіноактор і модель;
1994 рік — Еліна Світоліна, українська тенісистка, колишня третя ракетка світу, призерка Олімпійських ігор (2020).
Також цього дня:
1898 рік — у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;
1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);
1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;
2008 рік — у Харкові проходить перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідало близько 350 тисяч глядачів.