12 вересня 2023 року: священномученика Автонома — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ходити до лісу і залишати дім неприбраним.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Автонома . Він був проповідником, який безліч людей навернув у християнство, а також своїми силами побудував храм. Але його незабаром зруйнували язичники, а Автонома вбили і пом'яли вівтар його кров'ю.

Що не можна робити 12 вересня:

ходити в ліс;

залишати будинок неприбраним;

пліткувати;

Народні прикмети та повір'я:

листя вже пожовкло — осінь буде затяжною;

дощ — до тривалої зими;

грім — осінь буде теплою;

бур'яни ростуть високо — взимку буде багато снігу.

День ангела святкують:

Олександр, Арсеній, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.

Народилися в цей день:

1973 рік — Пол Вокер (загинув у 2013), американський кіноактор і модель;

1994 рік — Еліна Світоліна, українська тенісистка, колишня третя ракетка світу, призерка Олімпійських ігор (2020).

Також цього дня:

1898 рік — у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік — у Харкові проходить перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідало близько 350 тисяч глядачів.