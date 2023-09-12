Олена Зеленська в стильному штанному костюмі зустрілася з Тімоті Снайдером (фото)

Перша леді отримала в подарунок кавун зі звільненої Херсонщини.

Олена Зеленська зустрілася з американським істориком і письменником Тімоті Снайдером. Знімками й деталями зустрічі перша леді ділиться у своєму Instagram.

Напередодні в межах Ялтинської європейської стратегії (YES) дружина Володимира Зеленського й Тімоті Снайдер провели спільну дискусію на тему "Зцілюємо Україну: Реабілітація та психічне здоров’я".

На публіці перша леді України зʼявилася в стильному синьому штанному костюмі, додавши до образу кілька лаконічних аксесуарів ц залишивши своє волосся розпущеним. А на одному з фото дружина президента тримала в руках кавун зі звільненої Херсонщини, який їй подарував Тімоті Снайдер.

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"Завжди рада поспілкуватися з паном Снайдером. Уже вдруге роблю це на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Іншими іноземними гостями @yes_ukraine цьогоріч були: британський історик Ніл Фергюсон, ведучий CNN Фарід Закарія, міжнародний оглядач The New York Times Томас Фрідман, експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, 43-й Президент США Джордж Буш", — розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська й Тімоті Снайдер

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Олена Зеленська й Тімоті Снайдер Фото: Olena Zelenska/Instagram

Тімоті Снайдер — професор Єльського університету, фахівець із історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Він активно підтримує нашу країну. На зустрічі Снайдер зазначив, що тут відбувається битва "за наше та ваше щастя".

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